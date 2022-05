Jackass: una nuova serie tratta dal franchise è in lavorazione per Paramount+

Una nuova serie tratta dal franchise di Jackass è in lavorazione per Paramount+: l'annuncio è arrivato durante una recente conferenza stampa di Bob Bakish, il CEO di Paramount Global.

Dopo il successo del quarto capitolo del Franchise, Jackass sta per tornare sul piccolo schermo con una nuova serie che sarà realizzata dai creatori originali in collaborazione con la Paramount+. Lo show, originariamente, è andato in onda su MTV per tre stagioni, a partire dal 2000, per poi proseguire con una serie di pellicole sul grande schermo.

Ad annunciarlo è stato il CEO di Paramount Global, Bob Bakish, che ha parlato del nuovo progetto durante la conferenza aziendale sui risultati del primo trimestre: "Dopo il successo di Jackass Forever, stiamo lavorando con i creatori per continuare la collaborazione con una nuova serie, portando nuove e più ridicole buffonate direttamente su Paramount+".

La Paramount Pictures, in collaborazione con MTV Entertainment e Dick Productions, è responsabile di aver riportato Jackass sul grande schermo, per la gioia dei fan, dopo ben 12 anni di assenza dai cinema. La serie originale, proprio come il nuovo film, sarà disponibile in streaming su Paramount+.

Jackass Forever, il quarto capitolo del franchise, è stato un vero e proprio successo al botteghino internazionale, totalizzando incassi pari a 80.3 milioni di dollari. La pellicola ha visto il ritorno di quasi tutti i membri del cast originale: Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren e Preston Lacy, oltre a diversi volti nuovi, tra cui Rachel Wolfson, Sean "Poopies" McInerney e Jasper Dolphin.