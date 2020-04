Jackass 4: posticipata la data di uscita del film

Jackass 4 ha una nuova data di uscita: il 2 luglio 2021, quattro mesi dopo quella inizialmente prevista per il 5 marzo 2021 a causa del posticipo deciso dalla Paramount Pictures.

Lo studio ha già annunciato alcuni cambiamenti alla propria programmazione come quanto accaduto con Quiet Place 2 e Top Gun: Maverick.

I precedenti tre film di Jackass si sono dimostrati un buon successo ai box office incassando rispettivamente 79, 85 e 171 milioni di dollari a fronte di un budget molto ridotto, mai oltre i 20 milioni. Nonno cattivo, inoltre, ha incassato 160 milioni a fronte di una spesa di soli 15 milioni.

Il programma creato da Johnny Knoxville, Jeff Tremaine e Spike Jonze, è andato in onda su MTV dal 2000 al 2002.

Per ora non sono stati diffusi i dettagli relativi alla trama o alle star che saranno presenti sul grande schermo dopo la morte di Ryan Dunn, scomparso in un incidente stradale nel 2011.

Nel 2018, Knoxville ha recitato in un film ispirato a Jackass intitolato Action Point, che però si è rivelato un flop.

In un'intervista a Loudwire di luglio, Steve "Steve-O" Glover aveva dichiarato che se Knoxville, Tremaine e Jonze fossero interessati, un nuovo progetto sarebbe ben accolto: "Ci stiamo avvicinando al 20° anniversario della prima apparizione di Jackass su MTV, so che c'è un'urgenza, un'idea di commemorare l'anniversario in qualche modo".