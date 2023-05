Jack Ryan: Prime Video svela la data d'uscita della quarta e ultima stagione

Dopo il grande successo ottenuto in tutti questi anni, la serie con John Krasinski si concluderà con la Stagione 4.

Prime Video ha confermato che la quarta e ultima stagione di Jack Ryan farà il suo debutto sulla piattaforma digitale il 30 giugno 2023, quindi poco più di sei mesi dopo l'arrivo della Stagione 3 alla fine dello scorso dicembre.

La Stagione 4 della serie che vede protagonista John Krasinski sarà anche più corta del solito: sarà composta solamente da sei episodi, due in meno rispetto a tutte le stagioni precedenti. Inoltre, a differenza di quanto accaduto in passato, stavolta gli episodi verranno distribuiti sulla piattaforma al ritmo di due alla settimana e non tutti insieme. Il finale di serie sarà quindi disponibile il 14 luglio 2023.

La quarta e ultima stagione di Tom Clancy's Jack Ryan vede il protagonista impegnato nella sua missione più pericolosa: affrontare un nemico sia straniero che interno. In qualità di nuovo vicedirettore della CIA, Jack Ryan è incaricato di portare alla luce la corruzione interna e, nel farlo, scopre una serie di operazioni segrete sospette che potrebbero mettere a nudo la vulnerabilità del Paese.

Mentre Jack e la squadra indagano su quanto sia profonda la corruzione, scopre una realtà ben peggiore: la convergenza di un cartello della droga con un'organizzazione terroristica, che rivela una cospirazione molto più vicina di quanto pensasse e mette alla prova la fiducia del nostro eroe nel sistema che ha sempre protetto a ogni costo.

Chi vincerebbe in uno scontro tra Jack Ryan, James Bond e Ethan Hunt? La risposta di John Krasinski

La serie, oltre che da Krasinski, è interpretata da Wendell Pierce nel ruolo di James Greer, Michael Kelly nel ruolo di Mike November e Betty Gabriel nel ruolo della direttrice ad interim della CIA Elizabeth Wright, con il ritorno di Abbie Cornish nel ruolo di Cathy Mueller.

Al cast di questa stagione si sono aggiunti Michael Peña nel ruolo di Domingo Chavez e Louis Ozawa nel ruolo di Chao Fah.