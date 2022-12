Jack Ryan 4, John Krasinski rivela: "Le riprese della quarta stagione sono già terminate"

Le riprese di Jack Ryan 4 sono già terminate. John Krasinski ha confermato che la terza e la quarta stagione della serie tv di Prime Video sono state girate consecutivamente.

Tom Clancy's Jack Ryan: John Krasinski in una scena

"Abbiamo già finito [la quarta stagione]. In realtà abbiamo lavorato a Jack Ryan 3 e 4 consecutivamente e senza fermarci", ha detto Krasinski a The Wrap in una recente intervista. "Il nostro piano era proprio questo, volevamo rimediare alla lunga attesa fra la seconda e la terza stagione, e abbiamo deciso girarle una dopo l'altra in modo che i fan non avessero dovuto aspettare di nuovo così a lungo".

Quando John Krasinski parla di "lunga attesa" si riferisce al fatto che gli appassionati di Tom Clancy's Jack Ryan hanno dovuto aspettare ben tre anni prima che la terza stagione venisse rilasciata, causa pandemia.

Anche se hanno speso un anno e mezzo di lavoro per Jack Ryan 3 e 4, secondo l'attore ne è valsa la pena: "Per noi è stata sfida incredibile [filmare] per oltre un anno e mezzo. Abbiamo avuto una piccola pausa nel mezzo, ma siamo comunque rimasti lontano dalle nostre famiglie per tutto questo tempo. E non solo da New York a Los Angeles, abbiamo lavorato a Budapest e in Slovacchia, a Praga e in qualsiasi altro posto. Isole Canarie. È stata una benedizione lavorare alla serie, ma è comunque difficile".

In attesa di Jack Ryan 4, vi ricordiamo che la sua terza stagione è attualmente disponibile nel catalogo di Prime Video.