Jack Ryan 2: il teaser trailer è una prova di resistenza per John Krasinski

Amazon ha diffuso il primo teaser trailer di Jack Ryan 2, la serie tv tratta dai romanzi di Tom Clancy con protagonista John Krasinski. Che dovrà darsi un gran daffare anche nel nuovo ciclo di episodi. La nuova adrenalinica clip mostra il protagonista Jack Ryan mentre salta sui tetti, poi giù da un elicottero, si lancia in acqua, spara, viene sparato, ma alla fine almeno anche salutato da James Greer, che gli dà l'ufficiale benvenuto nelle nuove puntate.

Nella nuova stagione di Tom Clancy's Jack Ryan, dopo aver tracciato una spedizione potenzialmente sospetta di armi illegali nella giungla venezuelana, l'agente della CIA Jack Ryan, interpretato da John Krasinski, si dirige in Sud America per indagare sul campo. Ma le indagini di Jack sono una minaccia perché potrebbero portare alla luce una cospirazione ben più grande. Il Presidente del Venezuela, infatti, attiva un piano che riesce a sviare Jack e tutto il team portandoli a investigare negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Russia e di nuovo in Venezuela dove riescono finalmente a rivelare l'efferato complotto del Presidente riportando stabilità in un paese sull'orlo del tracollo. Tom Clancy's Jack Ryan sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video (che non ha ancora diffuso una data ufficiale di debutto). Al fianco di Krasinski, nel cast della seconda stagione ci saranno Wendell Pierce nel ruolo di James Greer, Noomi Rapace nei panni di Harriet 'Harry' Baumann e Michael Kelly nel ruolo di Mike November.

Produttori esecutivi della serie sono Andrew Form, Brad Fuller, Michael Bay, John Krasinski e Allyson Seeger, a cui si affiancano Carlton Cuse e Graham Roland, responsabili di aver adattato la serie per Amazon Prime Video. Tra i produttori esecutivi della seconda stagione anche Andrew Bernstein, Vince Calandra, David Graziano, Tom Clancy, David Ellison, Dana Goldberg, Marcy Ross, Mace Neufeld, Lindsey Springer, Dennie Gordon e Phil Abraham.