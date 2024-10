Jack Ryan, dopo la serie John Krasinski tornerà in un nuovo film prodotto da Amazon

Amazon MGM Studios sta sviluppando un nuovo film su Jack Ryan come prossima tappa dell'evoluzione del franchise di Tom Clancy che vedrà ancora John Krasinski protagonista.

Wendell Pierce, che ha recitato accanto a Krasinski nella serie, sarà anche lui tra il cast principale, mentre Michael Kelly è in trattative per riprendere il suo ruolo dalla serie.

Andrew Bernstein, che è stato produttore esecutivo e regista della seconda stagione della serie, dirigerà il film da una sceneggiatura di Aaron Rabin, che è stato produttore esecutivo e scrittore della quarta e ultima stagione della serie.

John Krasinski e Allyson Seeger producono tramite Sunday Night. Andrew Form è anche produttore. Il film è prodotto in associazione con Paramount Pictures e Skydance. David Ellison e Dana Goldberg di Skydance saranno i produttori esecutivi insieme a John Kelly e Carlton Cuse.

Chi vincerebbe in uno scontro tra Jack Ryan, James Bond e Ethan Hunt? La risposta di John Krasinski

Il film sarà un'estensione della serie originale di Amazon MGM Studios, Paramount Television e Skydance Tom Clancy's Jack Ryan. Nelle sue quattro stagioni, la serie si è classificata tra le prime tre serie più viste di Prime Video a livello globale. Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione della quarta stagione.

Krasinski ha recentemente scritto, diretto, prodotto e interpretato IF - Gli amici immaginari per la Paramount Pictures. In precedenza aveva co-scritto, diretto e interpretato il film della Paramount candidato all'Oscar A Quiet Place - Un posto tranquillo, tornando a scrivere e dirigere il suo sequel A Quiet Place 2 dopo il successo del primo film. Quest'anno è tornato al franchise ma solo come produttore per il terzo film della serie, A Quiet Place: Giorno 1, che ha ottenuto critiche decisamente positive e un ottimo incasso al box-office, prolungando la vita al franchise.