Jack Ryan: iniziate le riprese del film, ecco la prima foto di John Krasinski sul set

Amazon ha annunciato l'inizio delle riprese del film di Jack Ryan condividendo la prima foto ufficiale del protagonista John Krasinski sul set.

Il progetto concluderà la storia del personaggio raccontata in quattro stagioni della serie, la cui messa in onda è iniziata nell'agosto 2018.

L'annuncio dell'inizio delle riprese

Nel mese di ottobre era stato svelato che lo show non sarebbe tornato con nuovi episodi, ma con un lungometraggio che permetterà ai fan di dire addio in modo adeguato ai personaggi tratti dai romanzi scritti da Tom Clancy.

Sui social è stato condiviso il post dichiarando: "Il prossimo capitolo inizia. Il film di Jack Ryan è attualmente in produzione, prossimamente sugli schermi".

John Krasinski ha quindi ripubblicato l'immagine aggiungendo: "Ritornare è così bello. Il film di Jack Ryan ha preso il via e il lavoro è in corso! Un enorme ringraziamento a tutte le persone incredibili qui a Dubai che ci hanno permesso di iniziare in modo epico nella loro meravigliosa città".

Alla regia del film ci sarà Andrew Bernstein, coinvolto in precedenza come produttore esecutivo e regista in occasione della serie prodotta per Prime Video. La sceneggiatura è invece firmata da Aaron Rabin, che era co-produttore esecutivo e sceneggiatore della quarta stagione.

Il cast del film

Attualmente non è stata svelata la trama del film che riporterà sul set anche gli attori Wendell Pierce, Michael Kelly e Betty Gabriel, che riprenderanno quindi i ruoli di James Greer, Mike November ed Elizabeth Wright.

Tra gli interpreti che saranno coinvolti nella nuova avventura del personaggio ideato da Clancy ci sono poi Sienna Miller, Max Beesley, Douglas Hodge e JJ Feild.

Krasinski arà coinvolto anche come produttore insieme ad Allyson Seeger di Sunday Night, e Andrew Form. Il team è poi composto da Dana Goldberg e David Ellison di Skydance, Amazon MGM Studios, Paramount Pictures, John Kelly e Carlton Cuse.