Jack Reacher, lo scrittore Lee Child: "Tom Cruise è troppo vecchio per i film d'azione"

Jack Reacher non avrà più come star Tom Cruise e per lo scrittore Lee Child è una cosa positiva perché l'attore è troppo vecchio per la parte.

Jack Reacher, secondo il suo creatore Lee Child, non dovrebbe più avere il volto di Tom Cruise per un motivo ben preciso: l'attore sarebbe troppo vecchio per recitare ancora nei film d'azione.

Lo scrittore ha rilasciato la sua dichiarazione durante un'intervista pubblicata da The Sunday Times in cui parla del futuro del suo personaggio che è arrivato sul grande schermo nel 2012 e nel 2016 con la regia di Christopher McQuarrie e, successivamente, di Edward Zwick. Nel 2018 Lee Child aveva annunciato di aver preferito fermare la produzione di eventuali sequel preferendo la realizzazione di un reboot televisivo. L'autore ha rivelato: "Tom Cruise era riluttante. Aveva dei propri interessi economici, voleva discuterne per evitarlo. Potrei sembrare estremamente paternalistico, ma penso che sia un bene per lui perché è troppo vecchio per queste cose. Ha 57 anni, deve andare avanti, compiere la transizione verso un altro tipo di progetti".

Child ha proseguito sottolineando: "Potrebbe avere una carriera lunga altri 20 anni. Ha talento ed è una persona fantastica, davvero premurosa, divertente".

L'autore, un anno fa, aveva sottolineato che aveva apprezzato lavorare con Tom Cruise, ma i lettori avevano ragione e la star non aveva l'aspetto necessario a interpretare in modo adeguato Jack Reacher, il cui aspetto fisico è davvero importante.

Cruise, almeno per ora, rimane coinvolto in progetti action come i prossimi due capitoli di Mission: Impossible e Top Gun: Maverick, in arrivo nell'estate 2020.