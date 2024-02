Jack Reacher - Punto di non ritorno, il regista: 'Il flop non è colpa di Tom Cruise, ma solo mia'

Il regista di Jack Reacher - Punto di non ritorno, Edward Zwick, parla del fallimento del sequel e anticipa che tornerebbe immediatamente per un terzo film.

Il regista Edward Zwick ha riflettuto sull'insuccesso al botteghino del suo sequel di Jack Reacher. Nel film originale Jack Reacher - La prova decisiva del 2012, l'icona del genere Tom Cruise interpretava l'eroe d'azione protagonista. Cruise ha poi ripreso il ruolo per il sequel del 2016, Jack Reacher - Punto di non ritorno, diretto da Zwick. Il secondo capitolo non ha raggiunto le aspettative sperate al botteghino e come conseguenza i progetti per un terzo film sono stati cancellati.

Secondo Variety, Zwick ha parlato del suo film di Jack Reacher nel suo nuovo libro di memorie, "Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood". Pur riconoscendo le critiche dei fan sul fatto che Cruise non fosse abbastanza alto per interpretare Jack Reacher, Zwick ha detto che la "colpa" dell'insuccesso del film non è dell'attore, ma piuttosto sua e del suo "complice volontario", il produttore Don Granger.

Ecco cosa ha dichiarato Zwick: "Jack Reacher - Punto di non ritorno, che io e Tom Cruise abbiamo realizzato nel 2016, ha fatto fiasco al botteghino. Do la colpa a me stesso (e al mio volenteroso complice, Don Granger) per aver pensato che al pubblico potesse piacere un mash-up di Jack Reacher e Paper Moon, mentre in realtà volevano solo più azione. Mi sono divertito molto a lavorare con Cobie Smulders, e di certo non incolpo Tom per non essere abbastanza alto - come il protagonista del libro di Lee Child - e se Tom dovesse chiamare per fare un terzo film insieme, risponderò sicuramente".

Un capitolo 3 di Jack Reacher?

Sebbene Edward Zwick sia chiaramente consapevole del flop di Jack Reacher - Punto di non ritorno, il regista ha chiarito che sarebbe felice di fare un terzo film se Tom Cruise lo volesse. Non è uno scenario molto probabile, visto che Cruise ha già un'agenda fitta di impegni in questi giorni e visto che il franchise ha ritrovato un grande successo con la serie Reacher di Prime Video, con Alan Ritchson nei panni del protagonista. La serie ha battuto i record di spettatori sulla piattaforma streaming, e la prima e la seconda stagione hanno un punteggio Rotten Tomatoes rispettivamente del 92% e del 98%. Recentemente è stata annunciata la terza stagione dello show.

Il primo film su Jack Reacher è stato un successo al botteghino, guadagnando più di 218 milioni di dollari con un budget di 60 milioni, anche se questi numeri erano comunque inferiori alle aspettative. Le recensioni sono state piuttosto contrastanti, anche se il film continua ad avere un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes con un indice di gradimento del 63%.

Il sequel di Reacher, secondo quanto riferito, aveva un budget compreso tra i 60 e i 90 milioni di dollari, ma ha incassando 162 milioni di dollari in tutto il mondo. Ha anche un punteggio inferiore su Rotten Tomatoes, pari al 38%.