Jack Reacher - Punto di non ritorno, stasera in TV: trama e cast del film con Tom Cruise in onda su Italia 1

Stasera in TV Tom Cruise è il protagonista di Jack Reacher - Punto di non ritorno in onda su Italia 1 in prima serata. La pellicola è il sequel del film del 2012 Jack Reacher - La prova decisiva. Trama, cast e trailer.

La Trama di Jack Reacher - Punto di non ritorno

Jack Reacher: Punto di non ritorno - Tom Cruise in una scena del film

Jack Reacher fa ritorno nella sua vecchia base militare in Virginia, dove viene accusato di essere causa di un evento violento, oltre ad affrontare un processo per paternità. Reacher, però, non ricorda nulla di tutto quello di cui viene accusato.

Il trailer di Jack Reacher - Punto di non ritorno si può vedere grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity. Il film è diretto da Edward Zwick.

Cast