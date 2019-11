Jack Black: "Super Nacho con gli Avengers? Sarebbe fantastico!"

Secondo Jack Black, non sarebbe una cattiva idea se Super Nacho si unisse agli Avengers per combattere il crimine.

Jack Black pensa che Super Nacho dovrebbe unirsi agli Avengers. L'idea tra il serio e il faceto arriva a margine del tour promozionale di Jumanji: The Next Level in cui l'attore divide la scena con Karen Gillian e Awkwafina. Tutti e due fanno parte già dell'universo Marvel: la prima dai Guardiani della Galassia in poi, l'altro sarà nell'imminente Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, perciò l'attore di School of Rock pensa che anche lui potrebbe starci bene, magari nei panni dell'iconico cuoco messicano di un orfanotrofio che diventa campione di wrestling.

"Non ho alcun piano", così ha riferito Jack Black a Brandon Davis di ComicBook per poi spiegare nel dettaglio: "Voglio dire, mi sento come se Super Nacho fosse una sorta di supereroe. Indossava anche lui un costume e combatteva il crimine, insomma immagino di aver già toccato questo tasto, per così dire. A meno che non vogliano aggiungere Nacho al MCU, non si sa mai alla fine. Penso che potrebbe essere una fantastica aggiunta alla squadra degli Avengers". La battuta ha fatto ovviamente sorridere i suoi due colleghi, Karen Gillian e Awkwafina. Chissà magari se lo immaginavano già mentre lottava contro Thanos.

Jack Black in una scena della commedia Super Nacho

Uscito nel 2006, Super Nacho è liberamente basato sulla vera storia di Fray Tormenta, ovvero il reverendo Sergio Gutiérrez Benìtez, un vero prete cattolico messicano che ebbe una carriera ultra ventennale come luchador mascherato allo scopo di sostenere finanziariamente l'orfanotrofio che dirigeva.