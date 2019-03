Jack Black lancia una sfida a Chris Hemsworth: "Chi si allena meglio?"

Jack Black ha imitato l'allenamento di Chris Hemsworth in un esilarante video condivido online in cui l'attore prova a seguire l'esempio della star australiana a cui ha lanciato una sfida. L'interprete di Thor nei cinecomic della Marvel è recentemente apparso sulla copertina della rivista Men's Health, dove ha condiviso trta le pagine i suoi segreti per una forma fisica perfetta, e ha lanciato ufficialmente l'app di fitness chiamata Centr, il cui scopo è far seguire un allenamento specifico creato su misura per l'utente.

Il 13 febbraio Chris Hemsworth, prossimamente di nuovo protagonista in versione supereroe con Avengers: Endgame, aveva inoltre condiviso un breve video su Instagram in cui rivelava l'allenamento che sta seguendo in palestra, invitando i suoi follower a essere creativi nella propria attività fisica.

A rispondergli è stato il suo collega Jack Black ricreando proprio il workout di Thor, ma in modo incredibilmente ironico, e invitando i fan a stabilire chi dei due aveva proposto l'allenamento migliore. Il video, visualizzato oltre 2 milioni di volte, ha conquistato Chris che, dopo aver fatto pubblicamente i propri complimenti a Jack, lo ha condiviso anche sul proprio profilo dichiarando: "L'allievo ha superato il maestro".