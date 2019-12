Jack Black dimentica di aver recitato in L'amore non va in vacanza, la sua reazione è irresistibile!

Jack Black si è dimenticato di aver recitato in L'amore non va in vacanza nel corso di un'intervista, dopo l'esilarante reazione iniziale l'attore si è ripreso brillantemente.

Variety ha colto di sorpresa Jack Black sul red carpet della premiere di Jumanji - The Next Level chiedendogli quale fosse il suo film di Natale preferito. Il mattatore ha lodato Elf spendendo buone parole per i colleghi Jon Favreau e Will Ferrell e quando la giornalista di Variety gli ha fatto i complimenti per non aver citato il film di Natale in cui aveva lavorato lui, Black ha corrucciato la fronte chiedendo "Perché, io ho fatto un film di Natale?"

Jack Black forgot he was in a holiday movie for a second there pic.twitter.com/b6KdWR1hXY — Variety (@Variety) December 10, 2019

Subito dopo l'attore si è salvato in corner ricordando L'amore non va in vacanza di Nancy Meyers, uno dei migliori film di Natale, ma la sua reazione è davvero irresistibile.

L'uscita di Jumanji - The Next Level, uno dei 15 film di Natale 2019 più attesi al cinema, è fissata per il 25 dicembre.