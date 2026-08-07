Itaca - Il ritorno: stasera su Rai 3 per la prima volta in chiaro l'Odissea umana di Uberto Pasolini

Il film con Ralph Fiennes e Juliette Binoche arriva in prima visione in chiaro su Rai 3: una rilettura intensa del ritorno di Ulisse a Itaca, tra guerra, memoria e ferite lasciate dal viaggio più famoso della letteratura.

Mentre il mito di Ulisse torna protagonista sul grande schermo con l'Odissea di Christopher Nolan, Rai 3 propone una nuova prospettiva dell'eroe omerico. Stasera, venerdì 7 agosto alle 21.15, arriva per la prima volta in chiaro Itaca - Il ritorno, il film diretto da Uberto Pasolini che racconta non il lungo viaggio verso la patria, ma il difficile momento in cui Ulisse deve affrontare ciò che resta dopo anni di guerra.

Con Ralph Fiennes nei panni di Ulisse e Juliette Binoche in quelli di Penelope, la pellicola trasforma il mito dell'Odissea in un racconto più intimo e drammatico, concentrandosi sulle conseguenze del conflitto e sul cambiamento profondo vissuto dai suoi protagonisti.

La trama: il doloroso ritratto dell'eroe che torna a casa

Tratto dagli ultimi canti del poema omerico, il film parte dal momento in cui Ulisse riemerge sulle spiagge della sua isola dopo vent'anni di assenza tra le guerre di Troia e un interminabile viaggio. Trova una Itaca trasformata, dove la moglie Penelope è tenuta quasi prigioniera dai Proci: un gruppo di pretendenti arroganti e violenti che spadroneggiano nella reggia, imponendole di scegliere un nuovo marito.

Ulisse nella prova dell'arco

Per non farsi scoprire subito e valutare la situazione, Ulisse si finge un mendicante derelitto, nascondendo la propria identità persino a Penelope. Nel frattempo, il figlio Telemaco è sull'orlo della disperazione, perseguitato dagli stessi uomini che cospirano per eliminarlo.

Iniziato come un dramma d'attesa e di sospetto, il racconto culmina nella pianificazione della sanguinosa e spietata vendetta con cui Ulisse tenterà di riprendersi il trono e la famiglia.

Cast e curiosità sul film ispirato all'Odissea

Il punto di forza dell'opera risiede nella straordinaria intesa tra i due protagonisti principali: Ralph Fiennes veste i panni di un Ulisse smagrito, tormentato dai traumi della guerra e lontano dai classici stereotipi dell'eroe senza macchia, mentre Juliette Binoche regala una Penelope tragica e addolorata. Per le due star hollywoodiane si tratta di una riunione storica a quasi trent'anni da Il paziente inglese (1996), il film che valse loro un enorme successo globale.

Juliette Binoche è Penelope

Completano il prestigioso cast internazionale Charlie Plummer nei panni del giovane Telemaco e l'attore italiano Claudio Santamaria, che interpreta il fedele mandriano Filezio.

Tra le curiosità della produzione, il regista Uberto Pasolini ha scelto di girare gran parte delle scene in location reali tra la Grecia e l'Italia (tra cui la Corfù e il Peloponneso), rinunciando quasi del tutto agli effetti speciali e alle creature mitologiche. La scelta stilistica mira a mostrare la guerra e le sue conseguenze nella loro cruda realtà, trasformando l'Odissea in una profonda riflessione sulla difficoltà di riadattarsi alla vita normale dopo aver vissuto l'orrore delle armi.

Dove vedere Itaca - Il ritorno in tv e in streaming e durata

Il film con Ralph Fiennes andrà in onda stasera 7 agosto, su Rai 3 in prima serata alle 21:15 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Itaca - Il ritorno ha una durata di circa 115 minuti e terminerà intorno alle 23:10, quando la programmazione di Rai 3 lascerà spazio al quinto episodio del documentario Quelli che il cinema - Chi scrive la storia.