01 Distribution: i film in uscita nel 2025. “Un listino equilibrato” secondo Paolo Del Brocco

Una presentazione che anticipa le Giornate Professionali del Cinema di Sorrento, introdotta ovviamente da Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema, che in apertura di conferenza ci tiene a ringraziare "la grandezza di Ron Howard, che ha portato al Torino Film Festival uno dei film di punta di 01 Distribution, Eden". L'occasione consueta, infatti, introduce alla stampa i titoli targati Rai che faranno parte dell'offerta cinematografica di fine 2024 e inizio 2025. "Il cinema deve trovare un equilibrio", spiega Del Brocco, "Siamo usciti da un periodo tosto, e ora la fruizione del cinema è stata stravolta. Le piattaforme hanno cambiato le regole del gioco. 01 Distribution chiude l'anno con alti e bassi, com'è normale"_.

E prosegue: "Si sono realizzati troppi film in questi anni? Probabilmente sì, ma l'industria ha tenuto botta, e le maestranze si sono sviluppate. Enfatizzare soli i film che hanno incassato meno non aiuta di certo il mercato". Secondo Paolo Del Brocco, "I dati del 2023 mostrano una reslienza, con una crescita importante. Tra il 2025-2026 dovremmo tornare a staccare circa 80-90 milioni di biglietti". I titoli che sono riusciti ad incassare tra 1 e 3 milioni, nel 2024, sono già quindici, e questo dovrebbe far ben sperare per una chiusura di anno con il segno positivo rispetto al 2023. "Anche Rai Cinema ha prodotto parecchi film, forse troppi, ma ha cercato di dare uno sbocco ad ogni titolo, puntando a distributori terzi. In fondo, dovremmo diversificare e concentrare le forze sulla sale. Tuttavia, cerchiamo un punto di equilibrio tra il mercato, le produzioni e il servizio pubblico".

Il listino 2025 di 01 Distribution

Il listino 01 Distribution, secondo Paolo Del Brocco, è "Una selezione con uno sguardo più attento e rigoroso, per interessare il pubblico cinematografico, puntando ad uno sviluppo dell'industria con titoli che possano puntare ai 5 milioni. Un listino per tutti i gusti, tra cinema popolare, autori affermati e nuovi autori". Per quanto riguarda i generi, un pensiero sulla commedia: "Oggi le commedie medie vanno meglio in streaming, ma la valutazione del percorso di un film bisogna giudicare il percorso collettivo. Le piattaforme dovrebbero essere alleate in questo senso".

Ben quindici film (escludendo i film attualmente in produzione, tra cui Je So Pazzo di Nicola Prosatore, biopic su Pino Daniele), firmati tra i molti tra Mario Martone con Fuori, Roberto Andò, Pupi Avati con L'orto americano, già passato a Venezia. Punto di partenza? Ovviamente la commedia in featuring tra Pieraccioni e Alessandro Siani, ovvero Io e te dobbiamo parlare, in uscita il 19 dicembre. Tra le altre uscite segnalate, Il ritorno di Uberto Pasolini con Ralph Fiennes. Il 16 gennaio torna Roberto Andò con L'abbaglio. Il cinema di Gilles de Maistre continua ad essere una certezza per 01 Distribution, e al 17 aprile è fissata l'uscita di Moon il panda.

Non mancano le commedie: Follemente di Paolo Genovese esce il 20 febbraio. Il 20 marzo invece è il turno di U.S. Palmese dei Manetti Bros. "Film deliziosi con un punto di vista particolari", li definisce Paolo De Brocco, quelli di Ludovica Rampoldi e Greta Scarano (due esordi), rispettivamente con Breve Storia d'Amore e La vita da grandi.

Il cinema internazionale

Come da tradizione per 01 Distribution ecco anche i titoli internazionali. Ballerina, spin-off con Ana de Armas, esce il 6 giugno. Dopo la Mostra di Venezia arriva in sala Maria di Pablo Larrain con Angelina Jolie. Paolo Del Brocco, inoltre, ha annunciato diverse co-produzioni internazionali: Il prigioniero di Alejandro Amenábar con Alessandro Borghi, poi la Sconosciuta di Arthur Arari e Belly of the Beast di Andrew Haigh con la coppia Colin Farrell e Ben Stiller.