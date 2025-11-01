IT: Welcome To Derry, Park Chan-wook e le novità Crunchyroll: il programma del 1° novembre a Lucca Comics 2025

A Lucca Comics 2025 sabato 1° novembre vuol dire destreggiarsi tra brividi, anime e cinema d'autore, con anteprime mondiali e incontri con le voci più amate del doppiaggio italiano. Scopriamo tutti gli appuntamenti.

È un sabato da maratona quello all'Area Movie di Lucca Comics & Games 2025. Oggi 1° novembre, infatti, il programma curato da QMI mette in fila anteprime mondiali, incontri con i doppiatori più amati, classici di culto e animazione internazionale di grande livello. Dal debutto, attesissimo, di IT: Welcome to Derry alle novità Crunchyroll, passando per un Park Chan‑wook che arriva direttamente dall'ultima Mostra di Venezia fino all'omaggio all'horror d'autore.

Un itinerario di proiezioni e incontri che parla a fan di community diverse ma accomunate dallo stesso amore per i prodotti di qualità. Non mancheranno, ovviamente, gustosissime sorprese.

IT: Welcome to Derry e un cult firmato Abel Ferrara alle Notti Horror di Lucca Comics

Pennywise, IT: Welcome to Derry

Il capitolo più atteso è l'anteprima di IT: Welcome to Derry, serie HBO che espande la saga portata al cinema da Andy Muschietti. Grazie a Sky e NOW, il pubblico potrà vedere sul grande schermo il primo episodio e, in anteprima mondiale, anche il secondo (l'appuntamento è alle ore 19.30 al Cinema Astra).

L'esperienza continua all'esterno con il Derry Bus in Piazzale Verdi, installazione immersiva per entrare nelle atmosfere del mito di Pennywise. In chiusura di giornata (ore 20.00, Cinema Centrale) arriva The Addiction - Vampiri a New York di Abel Ferrara (1995), presentato da Digital United Studios in collaborazione con Scream Hub e introdotto da Gabriella Giliberti.

Animazione internazionale: Crunchyroll, TOEI, Gumball e il ritorno di Sherlock

Il fiuto di Sherlock Holmes

Il Cinema Astra diventa hub dell'animazione. TOEI apre la mattina con You and Idol Pretty Cure introdotto da Yoko Funakoshi (ore 10.00, Cinema Centrale) e propone anche Digimon Beat Break, episodi 1‑2 presentati dal produttore Nobuharu Takada (ore 14.30, Cinema Astra).

A seguire, spazio a Lo Strano e Meraviglioso Mondo di Gumball: i primi quattro episodi sono introdotti dal creatore Ben Bocquelet con Simone Soranna (ore 12.30, Astra). Grande attesa per Re:ZERO stagione 4, con la prima mondiale del primo episodio e Q&A con la star Rie Takahashi, moderato da Beatrice Lorenzi (ore 16.30, Astra).

Con RaiPlay e Rai Teche torna Il fiuto di Sherlock Holmes, l'anime RAI-TMS del 1981 restaurato in audio e video e in arrivo a dicembre in esclusiva su RaiPlay (presentazione ore 14.30, Cinema Centrale).

Il ritorno a Lucca di Hazbin Hotel l'horror d'autore di Park Chan‑wook

Hazbin Hotel

Hazbin Hotel e Helluva Boss ritrovano la platea lucchese con Inside the Hellaverse: Rossa Caputo, Oreste Baldini, Daniele Giuliani e Riccardo Suarez incontrano i fan in un panel moderato da Gabriella Giliberti (ore 14.00, Teatro del Giglio). In programma anche la proiezione dei primi due episodi di Hazbin Hotel (ore 18.00, Cinema Astra).

Tra i titoli imperdibili No Other Choice - Non c'è altra scelta di Park Chan‑wook, applaudito all'ultima Mostra del Cinema di Venezia e prossimamente in sala con Lucky Red (ore 16.30, Cinema Centrale). Per il cinema fantastico italiano debutta invece Orfeo, esordio nel lungometraggio di Virgilio Villoresi tratto dal Poema a fumetti di Dino Buzzati. Un viaggio tra la tecnica mista e le suggestioni sperimentali, con la presentazione in sala insieme al produttore Giulio Sangiorgio (ore 12.30, Cinema Centrale).

All'Auditorium San Girolamo (ore 13.30) Mediaset Infinity riporta in sala il cult L'allenatore nel pallone con l'ex portiere Emiliano Viviano e moderazione di Andrea Bedeschi. Alle 18.00, infine, Panel Crunchyroll tra anticipazioni e novità. In Piazza San Michele (ore 14.00) Netflix firma una sorpresa targata Zerocalcare.

Quella di oggi sarà una giornata che corre su più binari - horror, anime, autoriale - e conferma la vocazione trasversale dell'Area Movie. Il consiglio? Pianificare le tappe e arrivare con anticipo: le anteprime di IT: Welcome to Derry e Re:ZERO promettono sale piene.