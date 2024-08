It Ends With Us: le prime reazioni al film con Blake Lively

It Ends With Us: Siamo noi a dire Basta, le prime reazioni al nuovo film con Blake Lively sono contrastanti, soprattutto per una particolare polemica

Il controverso adattamento con Blake Lively, It Ends with Us ha debuttato su Rotten Tomatoes con recensioni contrastanti. Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Colleen Hoover del 2016, vede protagonisti Justin Baldoni attore e regista della pellicola, e proprio la Lively.

I due interpretano una coppia complicata la cui storia d'amore ricorda alla donna il rapporto tra i suoi genitori. Il cast comprende anche Brandon Sklenar, Jenny Slate e Hasan Minhaj. La polemica su It Ends with Us nasce dalla rappresentazione del libro di una relazione violenta, che è stata criticata da alcuni come una romanticizzazione dell'argomento.

It Ends With Us: Siamo noi a dire basta, ecco cosa dice la critica

Siamo noi a dire basta: Blake Lively sul set del film

Rotten Tomatoes ha ora aggregato un punteggio ufficiale per It Ends with Us basato su 27 diverse recensioni di critici prima del weekend di apertura del film nelle sale statunitensi. Anche se il punteggio potrebbe cambiare con l'aggiunta di altre recensioni. Il film ha debuttato sulla piattaforma con un punteggio Rotten del 56% al momento in cui scriviamo.

Tuttavia, questo dimostra che la critica è profondamente contrastante sul progetto, in quanto potrebbe facilmente superare la soglia del 60%, oltre la quale un film è considerato "fresh", ovvero un buon film. It Ends With Us potrebbe funzionare meglio con il pubblico che con la critica, in quanto un film romantico di Blake Lively del 2015, The Age of Adeline ha creato un precedente.

Questo perché, il film d'amore con la Lively ha dimostrato che il pubblico potrebbe finire per apprezzarlo molto più della critica. Sebbene la controversia relativa all'uscita di It Ends with Us sia presente in molte delle sue recensioni, sia positive che negative, il punteggio di Rotten Tomatoes sembra rispondere principalmente agli aspetti cinematografici.

Siamo noi a dire basta: Blake Lively in una foto del film

Sebbene l'interpretazione di Blake Lively sia stata generalmente elogiata, il film è stato criticato per essere eccessivamente farcito e melodrammatico. Tuttavia, la precedente pellicola d'amore con la moglie di Reynolds protagonista ha dimostrato che il pubblico potrebbe finire per apprezzare il film molto più dei critici. Il pubblico potrebbe apprezzare It Ends with Us quando sarà il momento di condividere le proprie recensioni. Resta da vedere se la controversia intorno al romanzo e al film influirà sul punteggio del pubblico e sull'apprezzamento generale.