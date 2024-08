It Ends With Us: il film con Blake Lively vietato in Qatar per le scene con i baci

Il film drammatico di Blake Lively It Ends With Us della Sony e dei Wayfarer Studios è stato vietato nelle sale del Qatar a causa delle scene di bacio.

Il Comitato per la censura del paese è l'autorità che si occupa di autorizzare la proiezione dei film nelle sale. Si noti che il film di Justin Baldoni, protagonista e regista, tratto dal romanzo di Colleen Hoover, è classificato come PG-13, ovvero come vietato ai minori di 13 anni.

Il divieto in Qatar

Il film tratta in modo approfondito il tema della violenza e dell'amore e affronta pesantemente il tema dell'abuso domestico, incentrandosi sulla psiche di una donna che si trova in bilico tra il rimanere in una relazione tossica e l'abbandonarla.

Siamo noi a dire basta: una foto del film

Il Qatar, situato nella penisola del Qatar sulla costa NE della penisola arabica del Medio Oriente, è prevalentemente musulmano. Il divieto di It Ends With Us segue la scia di altri titoli hollywoodiani come Spider-Man: Across the Spider-Verse, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Eternals, ma anche di film femminili come Barbie, Tutti tranne te, Fidanzata in affitto e West Side Story.

Si prevede che It Ends With Us sorprenderà al botteghino questo fine settimana con un incasso di 40-50 milioni di dollari, dopo aver registrato un ottimo incasso di 7 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì, somma non lontana da quello di Twilight (7,5 milioni di dollari). C'è la possibilità che il film della Lively possa scalzare il marito Ryan Reynolds dal primo posto per il terzo fine settimana consecutivo con il titolo dei Marvel Studios Deadpool & Wolverine.

It Ends With Us ha ottenuto un pubblico femminile dell'82% ieri sera negli Stati Uniti, ha 18 milioni di dollari di prevendita per il fine settimana e ha ottenuto 4 stelle e mezzo negli exit di Screen Engine/Comscore PostTrak e il 95% del pubblico su Rotten Tomatoes.