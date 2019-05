It: Capitolo 2, giovedì arriverà il primo trailer del film, ecco il teaser dell'annuncio!

It: Capitolo 2 arriverà nei cinema a settembre e ora si sa finalmente che nella giornata di giovedì verrà diffuso il primo trailer dell'atteso film tratto dal romanzo scritto da Stephen King.

Un video condiviso su Instagram da ShaunWatson87 mostra infatti il teaser presente sugli schermi posizionati a Time Square, nella città di New York, con cui la Warner Bros. ha fatto l'annuncio.

L'atteso It: Capitolo 2 è ambientato 27 anni dopo quanto accaduto nel primo film: i membri del Club dei Perdenti decideranno di tornare nella città di Derry, nel Maine, ormai adulti, per provare a sconfiggere definitivamente il malvagio Pennywise.

Il video apparso online non rivela alcun dettaglio riguardante le scene che saranno presenti nel trailer, mostrando solo dei palloncini rossi in volo.

Ecco il video:



I sette componenti del Club in versione adulta nel lungometraggio diretto da Andy Muschietti, che verrà distribuito nelle sale italiane il 15 settembre, sono Jessica Chastain, che interpreta la rossa Beverly Marsh, James McAvoy, nel ruolo di Bill Denbrough, Bill Hader, che veste i panni dell'adulto Richie Tozier, il burlone del gruppo, Jay Ryan è Ben Hanscom, Isaiah Mustafa incarna l'afroamericano Mike Hanlon, James Ransone, nel ruolo di Eddie Kasbrak e Andy Bean, che interpreta Stanley Uris.