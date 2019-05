It: Capitolo 2, il trailer arriverà molto presto!

Sembra che il trailer di It: Capitolo 2, uno dei film horror più attesi dell'anno, stia per arrivare. Per la gioia e la curiosità dei fan, che lo stanno aspettando con sempre maggiore ansia da quando, allo scorso CinemaCon, era stata mostrata una prima breve clip.

A quanto pare quanti amano la creatura di Stephen King, e hanno amato la prima parte del progetto, It, arrivata nel 2017, non sono soli in questa attesa: come la produttrice e moglie del regista, Barbara Muschietti, ha comunicato via Instagram, anche Andres Muschietti e l'attore Javier Botet aspettano con ansia il trailer, che, lei giura, è in dirittura d'arrivo.

Purtroppo non c'è ancora una data precisa neppure indicativa per il rilascio del primo trailer ufficiale di It: Capitolo 2, ma è abbastanza probabile che la Warner Bros. decida di farlo alla fine di maggio per sfruttare l'attenzione intorno a Godzilla II - King of the Monsters, in uscita il 30 del mese.

It: Chapter Two, il poster del film

It: Capitolo 2 anticipa il ritorno del clown Pennywise a Derry, Maine. Dal momento che ogni 27 anni il male torna a fare visita alla cittadina di Derry, Maine, It: Capitolo 2 porterà i personaggi che abbiamo amato e che hanno diviso le loro strade di nuovo insieme, adulti, quasi trent'anni dopo gli eventi mostrati nel primo film. It: Capitolo 2 conterrà la scena più sanguinosa di sempre, come promette Jessica Chastain, l'unica donna del gruppo dei Perdenti: "Potrebbe essere uno spoiler, ma nel film c'è una scena che è stata definita la sequenza più sanguinosa mai vista in un horror. Il giorno dopo il sangue mi usciva ancora dagli occhi, naturalmente finto". L'uscita nelle sale è prevista per il 15 settembre.