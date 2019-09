It: Capitolo 2, Stephen King approva i cambiamenti effettuati su Richie

Lo scrittore Stephen King ha commentato un importante cambiamento nella storia di Richie presente in It: Capitolo 2.

It: Capitolo 2 conclude la storia del Club dei Perdenti e lo scrittore Stephen King ha voluto commentare un elemento legato a Richie che farebbe presupporre un importante cambiamento rispetto a quanto raccontato tra le pagine.

Il personaggio interpretato da Bill Hader è infatti una figura centrale nel racconto e l'autore del romanzo, intervistato da Vanity Fair, ha parlato di quanto mostrato sul grande schermo (ovviamente non proseguite con la lettura se non avete visto il film e non volete spoiler !)

Nel finale di It: Capitolo 2 il regista Andres Muschietti, in collaborazione con lo sceneggiatore Gary Dauberman, ha inserito un dettaglio che modifica totalmente il rapporto tra Richie Tozier ed Eddie Kaspbrak, parte affidata a James Ransone. In una delle ultime immagini si scopre infatti che Richie è da tempo innamorato del suo amico e ha lottato per tutta la vita nel tentativo di accettare la propria sessualità, utilizzando il sarcasmo come scudo.

Nel romanzo di Stephen King c'è spazio per il brutale omicidio di Adrian Mellon, un giovane gay, scena che viene mostrata anche all'inizio di It: Capitolo 2.

L'autore ha quindi rivelato: "Non ho mai pensato a un possibile amore non corrisposto tra Eddie e Richie ma è una di quelle cose in un certo senso geniali, perché crea un legame con l'inizio e chiude il cerchio".

Entrambe le storie si concludono in modo drammatico, ma King ha sottolineato: "C'è dell'amore. Qualcuno si preoccupa per Eddie e ci tiene a lui e questo è un eco che il partner di Adrian prova per lui".

Stephen ha voluto lodare il lavoro compiuto da Muschietti: "Andy è brillante quando si tratta di creare uno scenario horror. Sa cosa spaventa le persone e possiede inoltre un senso dell'umorismo. Entrambi i capitoli sono divertenti, spaventano e ti fanno saltare sulla sedia e urlare, afferrare chiunque sia accanto a te, ma ti fanno inoltre ridere".

Alla regia di questo secondo capitolo della storia c'è nuovamente Andy Muschietti e sul grande schermo si vedono i membri del Club dei Perdenti - ormai adulti - ritornare a Derry, la loro città natale, dopo circa trent'anni. Bill, Richie, Bev, Stan, Ben e Eddie proveranno a sconfiggere definitivamente Pennywise, nome con cui identificano la malvagia creatura che vive nel cuore della loro comunità e riappare regolarmente per uccidere bambini.

Nel cast del film - di cui potete leggere la nostra recensione di It: Capitolo 2 - ci sono James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain, James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan e Isaiah Mustafa nel ruolo dei membri del Club dei perdenti ormai adulti. Bill Skarsgård, invece, riprende la parte del terrificante Pennywise. Tra gli interpreti ci sono anche Xavier Dolan e Will Beinbrink.