It, i due capitoli saranno uniti in un unico film, con scene aggiuntive

I due capitoli di It saranno legati in un unico film, o meglio, un supercut con nuove scene: parola di Andy Muschietti.

Il regista dei due capitoli di It, Andy Muschietti, ha recentemente confermato che i due film diventeranno un unico film, quindi un solo grande progetto, per giunta con scene aggiuntive.

Andy Muschietti ha rivelato, infatti, i suoi piani per rafforzare i film esistenti in modo da ottenere una storia ancora più grande, creando una versione Supercut. Quando gli è stato chiesto se avesse pensato di riassemblare It e It: Capitolo 2 e metterli in una storia unica, il regista ha detto che non lo avrebbe fatto, ma ha in programma qualcosa di più grande: "Sto pensando a un supercut. Fondamentalmente, i due film si susseguono uno dopo l'altro, aggiungendo tutto ciò che è stato tagliato per motivi di lunghezza. Grandi scene incentrati su un personaggio o cose che abbiamo dovuto cancellare per altri motivi. Sono anche molto entusiasta di girare materiale extra."

It: Capitolo 2, Pennywise in una delle prime immagini del film

Andy Muschietti, in questa versione speciale, vorrebbe aggiungere alcune scene che ha amato davvero durante la lavorazione e che ha dovuto tagliare per esigenze tecniche e, soprattutto, filmare nuove scene. Secondo il regista, questo lavoro aggiungerebbe profondità ad alcuni personaggi e soprattutto aggiungerebbe nuovo terrore a due film già terrificanti abbastanza.

Durante l'intervista a Reebland, alla domanda su quali nuove scene potrebbe girare, Muschietti ha risposto: "Non posso dirtelo, al momento è solo un mio desiderio. Il supercut è ancora un progetto che ancora non è stato sviluppato. Dobbiamo parlarne. Ma voglio assolutamente creare un supercut con materiale che nessuno ha visto perché è stato rimosso dal capitolo due . Ma anche nuove cose, nuovo materiale."

It: Capitolo Due arriverà nelle sale italiane il 5 settembre e nel cast vedremo James McAvoy nel ruolo di Bill, Jessica Chastain nei panni di Beverly, Bill Hader (Richie), Jay Ryan (Ben), James Ransone (Eddie), Andy Bean(Stanely), Isaiah Mustafa (Mike), Teach Grant (Henry Bowers), e poi Jess Weixler, Xavier Dolan, Will Beinbrink e, of course, nei panni di Pennywise, Bill Skarsgård.