L'Ispettore Coliandro 7: i nuovi episodi da stasera su Rai2!

Stasera alle 21.00 su Rai2 debutta L'ispettore Coliandro 7, l'attesissima serie interpretata da Giampaolo Morelli, da un'idea di Carlo Lucarelli e con la regia dei Manetti Bros. Lo show è una coproduzione Rai Fiction - Velafilm in associazione con Garbo Produzioni.

Tornano tutti i protagonisti fissi della serie, tra cui Paolo Sassanelli, Giuseppe Soleri, Veronika Logan, ma stavolta saranno accompagnato da ospiti speciali: nelle quattro serate, infatti, compariranno in scena Serena Rossi, Francesco Pannofino, Claudia Gerini, Iva Zanicchi, Gue Pequeno, Paolo Calabresi e Gian Marco Tognazzi.

L'ispettore Marco Coliandro è un investigatore un po' particolare, ironico ed autoironico. Ne combina di tutti i colori, è impulsivo ma puro di cuore, si trova spesso nei guai ma alla fine, grazie alla sua testardaggine e meticolosità, va fino in fondo alle sue indagini e viene sempre a capo dei casi più complicati.

Nel primo episodio della nuova stagione de L'Ispettore Coliandro, intitolato Yakuza, Kayo, giovane dottoranda giapponese in storia dell'arte, è testimone involontaria di una spietata esecuzione. Casualmente si imbatte in Coliandro (Giampaolo Morelli), che decide di proteggerla e - come al solito - ha anche la necessità di nasconderla a casa sua con Kenzaburo, il fratello di Kayo. L'uomo arrivato dal Giappone in difesa della sorella è un ex pentito della yakuza, temibile mafia giapponese, che sta dando loro la caccia. Con Coliandro forma una inedita coppia di "combattenti" che sgominerà la banda di criminali locali responsabili dell'omicidio e tenterà di sfuggire al doppio assalto.