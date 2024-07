Coliandro incontra Bridgerton: chi è la protagonista della serie Netflix che ha recitato nella fiction Rai

Prima dei drammi dell'era Regency, prima di corsetti e carrozze, una delle protagoniste di Bridgerton ha incrociato la sua strada con quella de L'ispettore Coliandro, che stasera termina il suo ciclo di repliche su Rai2. Di chi si tratta? Di Simone Ashley, l'attrice britannica che nella seconda stagione del dramma in costume targato Netflix ha vestito i panni di Kathani "Kate" Sharma, futura moglie del visconte Anthony Bridgerton.

Nata nel 1995 in Inghilterra da genitori sri lankesi, Simone Ashley ha debuttato in TV nel 2016 partecipando a due episodi della serie fantasy Wolfblood. A quel piccolo ruolo ne sono seguiti altri in Broadchurch, Guilt, Strike, fino a quando, nel 2017, ha varcato i confini nazionali prendendo parte alla sesta stagione de L'ispettore Coliandro. Nell'episodio 6x01, Mortal Club (visibile gratuitamente in streaming su RaiPlay), la Ashley ha dovuto cimentarsi con un personaggio non facile. La sua Veena infatti, una giovane pakistana che, arrivata nel nostro Paese, è finita in un giro di combattimenti clandestini in una Bologna mai così violenta, e si è ritrovata a fronteggiare il cattivo dell'episodio.

Simone Ashley ha vestito i panni di Kate Sharma in Bridgerton 2 e 3

Fuggita dal luogo in cui veniva tenuta prigioniera con altre ragazze, Veena si è imbattuta in Coliandro, che, dopo averla salvata, è stato costretto a portarla a casa con sè. Certo, "costretto" è termine qui un po' forzato, parlando di Coliandro, notoriamente assai sensibile al fascino femminile, qui al cospetto di una ragazza bellissima e nei guai. E infatti proprio Simone Ashley è stata la "Coliandro girl" della puntata, colei che dopo aver fatto perdere la testa all'ispettore interpretato da Giampaolo Morelli, e dopo brevi momenti di passione, è sparita, lasciando il poliziotto ai suoi sogni e al prossimo caso da risolvere con poco metodo e molto intuito.

Naturalmente non solo Coliandro o Bridgerton (come protagonista della seconda stagione ma apparsa anche nel corso della terza, la più recente): Simone Ashley, vista un anno fa anche al cinema nei panni di Indira, una delle sorelle di Ariel nel live action La sirenetta, è diventata un volto assai noto per il pubblico che frequenta i prodotti Netflix grazie a Olivia, uno dei membri del club degli intoccabili in Sex Education.