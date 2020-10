Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo: Clint Eastwood disse no ad una scena estrema

Quando Clint Eastwood e Don Siegel sono entrati a far parte della produzione di Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo, rispettivamente come attore protagonista e regista, hanno immediatamente ingaggiato Dean Riesner affinché riscrivesse il copione, cosa che lo sceneggiatore fece immediatamente ma non senza qualche disguido di tipo artistico.

Nella sua prima riscrittura, la scena della rapina in banca si concludeva con Harry che, invece di puntare la pistola contro il rapinatore, decideva di puntarla contro la sua stessa tempia, premendo il grilletto, per poi mettersi a ridere allontanandosi. Sia Eastwood che Siegel pensarono che questa scena fosse troppo estrema, anche per Harry Callahan.

Sempre a proposito di cambiamenti di questo tipo, un giorno Eastwood si rivolse a Siegel offrendogli il lavoro di regista e quattro bozze della sceneggiatura, una delle quali era stata scritta da Terrence Malick. Questa volta ci furono delle divergenze tra l'attore e il regista a proposito della sceneggiatura scritta dal regista de La sottile linea rossa.

Nella sceneggiatura scritta da Malick per Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo, lo scrittore aveva cambiato il personaggio dello Scorpione rendendolo un vigilante che uccideva ricchi criminali che erano sfuggiti alla giustizia piuttosto che un vile psicopatico. A Siegel non piaceva la sceneggiatura di Malick, ma a Eastwood sì, così le idee di Malick costituirono la base per il sequel, Una 44 magnum per l'ispettore Callaghan.