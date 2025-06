Clint Eastwood in 4K UHD: Callaghan, il texano e il cavaliere pallido come non li avete mai visti prima

Continua l'aggiornamento di tanti vecchi prodotti homevideo allo splendore del 4K UHD. Tra le ultime uscite, da segnalare l'operazione di Warner Bros. Home Entertainment, che ha portato al top della resa video tre film con Clint Eastwood, due di questi con lo stesso attore alla regia. Parliamo del mitico Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo (qui alla regia c'era Don Siegel), e di due western con Clint in doppia veste: Il texano dagli occhi di ghiaccio e Il cavaliere pallido.

Clint Eastwood nelle vesti dell'ispettore Callaghan

Le nuove edizioni consentono di ammirare un Clint Eastwood ancora giovane in 4K UHD, in pratica come mai si era visto prima grazie anche a una resa tecnica di altissimo livello. Ma i prodotti Warner fanno di più: oltre a un deciso upgrade anche per l'audio inglese (quello italiano purtroppo resta sempre il datato mono), c'è da apprezzare una vera e propria scorpacciata di extra, con tanti contenuti speciali tutti nuovi. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio le tre nuove uscite.

Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo

L'ediziozne 4K UHD di Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo

Pietra miliare del genere poliziesco, Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo è il primo capitolo della serie dedicata al duro poliziotto di San Francisco Harry Callaghan. Qui Clint Eastwood è solo il protagonista, mentre alla regia c'è Don Siegel. Il poliziotto interpretato da Clint è entrato nel mito per i suoi metodi spicci e la sua 44 Magnum, e finalmente si può ammirarne le gesta in 4K UHD, con un upgrade enorme rispetto al blu-ray. Il dettaglio fa un salto di qualità poderoso, il primo piano del protagonista mette in evidenza rughe e sudore, ma tutto il quadro è caratterizzato da un'alta cura per il particolare. Dal canto suo la grana originale è naturale e ben conservata, mentre il croma è fedele al girato e trasmette bene le atmosfere anni Settanta, grazie anche a un nero profondo. Le uniche sbavature su sfocature, messa a fuoco e discontinuità nelle scene più scure, sono dovute a problemi originari del girato, non certo al riversamento.

Il fascino di Eastwood e i metodi spicci dell'ispettore Callaghan

Per quanto riguarda l'audio, quello italiano è il Dolby Digital 1.0 inevitabilmente piatto e dal suono inscatolato, anche se sicuramente pulito, ma l'inglese Dolby Atmos True HD è su un altro pianeta e si rivela aggressivo, ricco di panning e con una colonna sonora dal maggior impatto, facendo quasi pensare di assistere a un film moderno.

Ma dove l'edizione 4K fa un altro botto è nel reparto degli extra. Oltre al commento audio di Richard Schickel, troviamo innanzitutto due contributi tutti nuovi in HD. Si tratta di Generations and Dirty Harry (6') sull'influenza del personaggio nel cinema, e Lensing Justice: The Cinematography of Dirty Harry (8') sul look dato dal direttore della fotografia Bruce Surtees. Poi troviamo materiale vecchio in SD a partire da Dirty Harry: The Original (30') sulla nascita del personaggio cinematografico. Quindi tanto materiale sulla carriera di Clint Eastwood, ovvero Out of the Shadows (87'), The Man from Malpaso (58') e A Cinematic Legacy - Fighting for Justice (17' e mezzo). A seguire una serie di interviste (dai 2 ai 6 minuti ciascuna) con Patricia Clarkson, Joel Cox, Clint Eastwood, Hal Holbrook, Evan Kim, John Milius, Ted Post, Andy Robinson, Arnold Schwarzenegger e Robert Urich. Per chiudere il trailer e Dirty Harry's Way (7') sui metodi del personaggio.

Il texano dagli occhi di ghiaccio

L'edizione 4K UHD de Il texano dagli occhi di ghiaccio

Facciamo un salto di cinque anni rispetto a Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo: Clint Eastwood ha iniziato a cimentarsi anche con la regia, ecco dunque nel 1976 Il texano dagli occhi di ghiaccio, nel quale l'attore, oltre a fare il protagonista, gestisce il tutto dietro la macchina da presa. Siamo dalle parti del western esistenziale: la guerra di secessione si è portata via tutta la sua famiglia, così il veterano sudista Josey Wales medita la sua vendetta con chi ha compiuto il massacro. Anche qui l'edizione 4K Warner regala un gigantesco miglioramento sul fronte video, perché il restauro presenta immagini davvero incisive, che esaltano ulteriormente la fotografia suggestiva di Bruce Surtees con panorami esterni mozzafiato ricchi di dettagli e colori intensi. La grana è naturale e organica e spicca anche un notevole senso di profondità.

Un momento critico per il protagonista Josey Wales

Sotto l'aspetto audio il discorso è uguale a quello del film precedente. Per l'italiano bisogna sempre accontentarsi della traccia mono, pulita ma inevitabilmente chiusa e poco coinvolgente, mentre quella inglese in Dolby Atmos True Hd fa il miracolo di rivisitare in chiave moderna materiale di mezzo secolo fa, sfoderando un buon utilizzo dell'asse posteriore, panning e interventi discreti dei bassi. Ancora superbo il reparto degli extra, dotato anche di materiale nuovo, a partire da An Outlaw and an Antihero (7' e mezzo) sul personaggio protagonista, quindi The Cinematography of an Outlaw: Crafting Josey Wales (8') con interviste, vecchie clip e omaggi al direttore della fotografia Bruce Surtees, e poi Reinventing Westerns (18'), episodio del 2021 della docuserie Clint Eastwood: A Cinematic Legacy. Infine, oltre al commento audio di Richard Schickel, troviamo Clint Eastwood's West (29') sul perosnaggio icona del western, Eastwood in Action (8') con alcuni dietro le quinte e Hell Hath No Fury: The Making of The Outlaw Josey Wales (29') su adattamento, casting, realizzazione e messaggio del film.

Il cavaliere pallido

L'edizione 4K UHD de Il cavaliere pallido

Facciamo un ulteriore salto di dieci anni e siamo a Il cavaliere pallido del 1985, dove Clint Eastwood riveste ancora il doppio ruolo di regista e attore protagonista, interpretando un misterioso straniero che arriva in una piccola città mineraria della California durante la corsa all'oro e diventa noto come il Predicatore. Finirà per ritrovarsi al centro di una faida tra un sindacato minerario e un gruppo di cercatori d'oro.

Anche in questo caso il restauro 4K è straordinario e porta a nuova vita il film. Il video conserva la grana originale e la grinta del materiale dell'epoca, ma pur conservando il fascino della pellicola, fa un salto esplosivo nella percezione del dettaglio consentendo di apprezzare ogni ruga e ogni goccia di sudore sui volti, così come ogni spezzone delle rocce al sole nei paesaggi. Il croma non risulta artificiale ma grazie all'HDR10 ha la giusta intensità in più, ma anche la cura per le scene scure e i particolari nelle ombre sembra eccellente.

Clint Eastwood con Michael Moriarty in una scena de Il cavaliere pallido

Per quanto riguarda l'audio siamo ai discorsi precedenti, con traccia italiana Dolby Digital 1.0 onesta ma datata, e inglese in Dolby Atmos True HD che dà spessore nuovo alle scene di azione tra spari, esplosioni e galoppo frenetico dei cavalli, ma anche alla colonna sonora e agli effetti ambientali.

Ma anche in questo caso, dove l'edizione Warner spacca davvero, è negli extra che presentano oltre tre ore di materiale. A partire da tre contributi nuovi: il primo è The Diary of Sydney Penny: Lessons from the Set (7' e mezzo) con l'attrice che racconta la sua esperienza sul set e del suo primo ruolo importante sul grande schermo; il secondo è P_ainting the Preacher: The Cinematography of Pale Rider_ (9') sulla fotografia di Bruce Surtees, e Clint Eastwood: A Cinematic Legacy - Reinventing Westerns (18') che è lo stesso episodio che troviamo anche ne Il texano dagli occhi di ghiaccio. A seguire troviamo Eastwood Directs: The Untold Story (62') con attori e altri personaggi che raccontano come lavora Clint da regista, e infine The Eastwood Factor (99'), un lungo documentario sulla carriera della star.