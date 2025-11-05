L'isola dei famosi: Veronica Gentili confermata, ma l'inizio viene anticipato all'inverno?

Gli ascolti del Grande Fratello condotto da Simona Ventura non decollano e Mediaset corre ai ripari. L'Isola dei Famosi tornerà nei primi mesi del 2026 con Veronica Gentili confermata al timone.

Mentre il Grande Fratello di Simona Ventura continua a faticare negli ascolti, in casa Mediaset si pensa già al futuro. Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile rivoluzione nei palinsesti del 2026: il reality dei Lumina Studios potrebbe lasciare il testimone al ritorno de L'Isola dei Famosi, nuovamente condotta da Veronica Gentili.

Un ritorno anticipato e una conferma per L'Isola dei Famosi

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul nuovo numero del settimanale Chi, a gennaio dovrebbe tornare su Canale 5 una nuova edizione de L'Isola dei Famosi, nuovamente condotta da Veronica Gentili. "Veronica Gentili è pronta per il bis. Non c'è ancora una data sul calendario, ma nei primi mesi del 2026 L'Isola dei Famosi tornerà su Canale 5. I vertici del Biscione per la conduzione hanno deciso di puntare nuovamente sulla giornalista Veronica Gentili, ora impegnata alla guida de Le Iene", ha scritto Candela.

Il grande Fratello Vip slitta

Giorni fa, Affari Italiani aveva anticipato ulteriori dettagli sul futuro del reality destinato ai personaggi famosi: "Ebbene, proprio sulla collocazione del Grande Fratello Vip pare si possa aprire una discussione all'interno di Mediaset. Si sta facendo strada infatti l'idea di spostare di un paio di mesi almeno il GF Vip a dopo il Festival di Sanremo, quindi attorno al mese di marzo. Nei primi tre mesi dell'anno invece potrebbe essere piazzata la nuova edizione del reality in diretta dall'Honduras, sempre con la conduzione di Veronica Gentili".

Simona ventura nello shooting di presentazione del Grande Fratello

I cambi di programmazione del reality di Simona Ventura che non aiutano gli ascolti

In sostanza, Mediaset starebbe pensando a una staffetta tra il Grande Fratello e L'Isola dei Famosi: il primo potrebbe tornare in versione Vip dopo Sanremo, mentre l'avventura dei naufraghi dovrebbe inaugurare il nuovo anno televisivo. L'azienda di Cologno Monzese sembra avere le idee chiare per il prossimo futuro, mentre per il presente sembra navigare a vista.

Simona Ventura aveva annunciato che l'appuntamento con il suo Grande Fratello sarebbe raddoppiato, ma ora Canale 5 ha cancellato la puntata del giovedì, così come la striscia quotidiana in onda prima di Beautiful. Una programmazione incerta, che non aiuta un format già in crisi di ascolti.