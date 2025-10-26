Grande Fratello, cambio di programmazione in arrivo: Mediaset spiazza tutti

La decisione è stata annunciata da Simona Ventura e segna una svolta importante per il reality show di Canale 5. Ecco cosa cambierà già dalla prossima settimana.

Mossa a sorpresa di Mediaset. L'azienda di Cologno Monzese, nel tentativo di rivitalizzare gli ascolti del Grande Fratello, ha deciso di raddoppiare l'appuntamento settimanale con il reality show. A dare l'annuncio è stata Simona Ventura durante un intervento al Festival dello Spettacolo, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni.

Già dalla prossima settimana, il programma andrà in onda il lunedì e il giovedì, prendendo il posto di Io Canto Family, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker, terminato giovedì 23 ottobre. In origine, la rete aveva annunciato che questa diciannovesima edizione del reality sarebbe tornata "alle origini", anche nella programmazione, mantenendo un solo appuntamento settimanale. Tuttavia, i vertici di Mediaset sembrano aver cambiato idea, optando per una strategia più incisiva.

L'annuncio di Simona Ventura durante il Festival dello Spettacolo

"Il pubblico ama entrare nel vivo delle relazioni, delle alleanze e dei contrasti", ha spiegato la conduttrice, sottolineando che due puntate a settimana permetteranno di raccontare meglio la quotidianità dei concorrenti, offrendo un punto di vista più completo e appassionante su ciò che accade nella Casa più spiata d'Italia.

Matteo Azzali è uno dei tre concorrenti in nomination

Ascolti in calo e nuove strategie per coinvolgere il pubblico

La decisione arriva dopo il calo degli ascolti registrato nelle ultime settimane: dai 2.813.000 telespettatori e il 20,4% di share della prima puntata, si è passati a 1.873.000 spettatori e il 14,2% di share alla quarta. Numeri che hanno spinto Mediaset a intervenire rapidamente, nel tentativo di riconquistare il pubblico e ridare slancio a un reality che, negli ultimi anni, sembra aver perso parte del suo appeal verso gli spettatori.

Attesa per la prossima puntata e il verdetto del televoto

Il calo di interesse era già emerso durante le ultime edizioni condotte da Alfonso Signorini, e il cambio di rotta voluto con l'arrivo di Simona Ventura non ha, almeno per ora, invertito la tendenza. Nel frattempo, i concorrenti e il pubblico si preparano al prossimo appuntamento, che si preannuncia ricco di tensione: uno tra Benedetta, Matteo e Rasha sarà il prossimo eliminato dal Grande Fratello.