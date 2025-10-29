Grande Fratello Vip 2026 slitta? Mediaset cambia ancora i piani per non scontrarsi con Sanremo

Mentre il Grande Fratello di Simona Ventura ha deciso di raddoppiare il suo appuntamento settimanale per cercare di fidelizzare il pubblico alle dinamiche della Casa, emergono nuove indiscrezioni sulla versione Vip del reality show condotto da Alfonso Signorini e sulla possibile data di inizio che slitterebbe dopo Sanremo 2026.

Il Grande Fratello Vip, infatti, non è mai stato confermato ufficialmente da Mediaset, ma le voci sul ritorno del format continuano a circolare con insistenza. In un primo momento si era ipotizzato che il reality potesse partire a gennaio 2026, prendendo il testimone dalla versione Nip di Simona Ventura, che secondo i listini di Publitalia dovrebbe chiudere i battenti a metà dicembre. Il daytime su Italia 1, infatti, risulta programmato fino a lunedì 15 dicembre, giorno in cui potrebbe andare in onda la finale del reality show.

Il GF Vip di Signorini verso il rinvio a marzo 2026

Tuttavia, secondo quanto riportato da Affari Italiani e firmato da Hit, la messa in onda del Grande Fratello Vip potrebbe essere posticipata a dopo il Festival di Sanremo 2026, che sarà trasmesso dal 24 al 28 febbraio. Una scelta dettata dalla volontà di non saturare la rete con due edizioni ravvicinate dello stesso programma e non scontrarsi con Sanremo, rischio che potrebbe compromettere ulteriormente gli ascolti, già non entusiasmanti.

Jessica Maionchi ultima vincitrice del Grande Fratello

Grande Fratello Nip: il calo di ascolti preoccupa

Dopo un buon esordio, infatti, il Grande Fratello di Simona Ventura ha registrato un netto calo negli ascolti: la premiere del 29 settembre 2025 aveva raccolto circa 2.813.000 telespettatori con uno share del 20,4%, mentre la quinta puntata, andata in onda il 27 ottobre, è scesa a 1.864.000 telespettatori con uno share del 15%. Dati che avrebbero spinto Mediaset a rivedere la programmazione complessiva dei reality show per i prossimi mesi.

L'Isola dei Famosi anticipa la messa in onda

Sempre secondo Hit, lo spazio compreso tra gennaio e marzo potrebbe essere occupato dall'edizione 2026 de L'Isola dei Famosi, che solitamente chiude la stagione primaverile dell'intrattenimento di Canale 5. Anche in questa occasione, la conduzione dovrebbe essere affidata a Veronica Gentili, confermata al timone dopo il buon riscontro ottenuto nella passata edizione.