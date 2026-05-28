Isola dei Famosi, Mediaset rivoluziona il reality: spuntano i primi concorrenti

L'Isola dei Famosi si prepara a una delle edizioni più rivoluzionarie degli ultimi anni. Mediaset avrebbe infatti deciso di cambiare profondamente il format del reality, con una struttura completamente rinnovata e un approccio diverso rispetto alle stagioni precedenti. Nel frattempo iniziano a circolare anche i primi nomi dei possibili concorrenti, con il casting già entrato nel vivo.

Un'Isola dei Famosi completamente diversa dal passato

La prossima edizione dell'Isola dei Famosi sarà molto diversa rispetto a quelle viste negli anni precedenti. Il reality, versione italiana del format statunitense Celebrity Survivor, ha debuttato in Italia nel 2003 su Rai 2 e da allora ha mantenuto una struttura simile: una diretta settimanale dedicata alle dinamiche del gruppo, alle nomination e alle eliminazioni decise dal pubblico da casa.

Ora però Mediaset ha deciso una vera rivoluzione. Per rilanciare il programma, l'azienda ha scelto di registrare il reality, montarlo e mandarlo in onda successivamente, eliminando quindi la diretta settimanale. Una formula più vicina a quella di Temptation Island, con puntate già confezionate e maggiore attenzione al racconto televisivo.

Flavia Vento durante la sua partecipazione alla sesta edizione dell'Isola dei Famosi

Selvaggia Lucarelli favorita per la conduzione

Alla guida del programma sarebbe stata scelta Selvaggia Lucarelli, che avrebbe superato all'ultimo momento la concorrenza di Belen Rodriguez. Una decisione che segnerebbe una netta svolta rispetto alle ultime edizioni e che potrebbe conferire al reality un tono più ironico, graffiante e incisivo.

I primi nomi del cast: da Caroline Tronelli a Francesco Chiofalo

Parallelamente proseguono i casting dei concorrenti. I primi nomi circolati sono quelli di Caroline Tronelli, ex di Stefano De Martino, e Francesco Chiofalo, reduce dal successo della sua intervista a Belve, diventata virale sui social.

Sull'Isola potrebbe inoltre tornare Raffaella Fico, che aveva già partecipato all'ottava edizione del programma. Negli ultimi mesi il suo nome è tornato al centro del gossip per la relazione con il calciatore Armando Izzo.

Spuntano anche Pasquale Laricchia e Flavia Vento

Gli ultimi nomi emersi sono quelli di Pasquale Laricchia e Flavia Vento, indiscrezioni lanciate da Dagospia. Il primo è diventato noto grazie alla partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello. In seguito ha preso parte anche a La Talpa e al Grande Fratello Vip 4, entrando nella Casa insieme ad altri storici protagonisti dei reality come Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini e Salvo Veneziano.

Per Flavia Vento, invece, sarebbe il terzo tentativo di vivere l'esperienza da naufraga. Le precedenti partecipazioni, nel 2008 e nel 2012, si conclusero entrambe con un ritiro anticipato.