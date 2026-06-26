Isola dei Famosi, tre concorrenti sarebbero già stati eliminati: spuntano i primi nomi

Le registrazioni della nuova edizione sono ancora in corso, ma sul web circolano già le prime indiscrezioni. Secondo un rumor, tre naufraghi avrebbero lasciato il reality e sarebbero già rientrati in Italia.

Le registrazioni della nuova edizione de L'Isola dei Famosi sono iniziate da poche settimane, ma sui social iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sul destino dei concorrenti. Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, tre naufraghi avrebbero già concluso la loro avventura nelle Filippine. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma i nomi emersi stanno già facendo discutere i fan del reality.

Chi sarebbero i primi tre concorrenti eliminati de L'Isola dei Famosi

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi rappresenta una novità assoluta per il programma. Per la prima volta, infatti, il reality è stato interamente registrato e non sarà trasmesso in diretta. La messa in onda è prevista per il prossimo autunno su Canale 5, anche se Mediaset non ha ancora annunciato la data ufficiale del debutto.

Nonostante le rigide misure di riservatezza adottate dalla produzione, nelle ultime ore sono emerse le prime indiscrezioni sul possibile andamento del gioco. A rilanciarle è stata Deianira Marzano, che attraverso il proprio profilo Instagram ha rivelato i nomi di tre concorrenti che, secondo le sue fonti, avrebbero già lasciato il reality.

Flavio Ubirti

Si tratterebbe di Flavio Ubirti, Eva Grimaldi e Patrick Pugliese, che sarebbero stati i primi naufraghi a fare ritorno in Italia dopo l'eliminazione. Ci troviamo, tuttavia, di fronte a semplici rumor che non hanno ricevuto alcuna conferma ufficiale dalla produzione del programma.

Chi sono i tre concorrenti finiti al centro delle indiscrezioni

Per Flavio Ubirti questa rappresenta la prima esperienza in un reality show. Il suo volto è già noto al pubblico televisivo per aver partecipato a Temptation Island nelle vesti di tentatore e, successivamente, a Uomini e Donne come tronista. Patrick Pugliese, invece, è uno dei protagonisti più conosciuti della storia del Grande Fratello, mentre Eva Grimaldi vanta una lunga carriera televisiva e numerose partecipazioni ai reality. L'ultima risale a The 50, dove si era resa protagonista di un acceso confronto con Helena Prestes.

Nessuna conferma ufficiale dalla produzione

Al momento né Mediaset né la produzione de L'Isola dei Famosi hanno confermato le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Anche i tre presunti eliminati, nel rispetto delle clausole contrattuali previste dal programma, non hanno rilasciato dichiarazioni sul loro percorso.

Eva Grimaldi ha pubblicato sui social una fotografia che la ritrae in palestra, mostrando un fisico più asciutto e una marcata abbronzatura, dettaglio che molti utenti hanno collegato alla permanenza nelle Filippine. Patrick Pugliese, inoltre, dovrebbe essere ospite a un evento radiofonico organizzato oggi a Torino. Una circostanza che, se confermata, potrebbe rafforzare l'ipotesi della sua eliminazione, pur non rappresentando una prova definitiva.