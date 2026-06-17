L'Isola dei famosi: ecco il cast completo che Selvaggia Lucarelli dovrà tenere a bada

Secondo le ultime indiscrezioni, il cast dell'Isola dei Famosi sarebbe completo: tra influencer, ex tronisti e volti TV, Selvaggia Lucarelli e Alvin guideranno un'edizione ricca di novità.

Nuovi rumor accendono l'attesa per la prossima edizione de L'Isola dei Famosi. Sulle pagine del settimanale Nuovo TV è stato rivelato il cast dei concorrenti che la settimana scorsa avrebbero iniziato le registrazioni del programma condotto da Selvaggia Lucarelli e Alvin. L'elenco mostra una selezione che mescola volti noti della televisione, ex protagonisti di reality, influencer e personaggi dello spettacolo.

Il cast femminile de L'isola dei Famosi

Il magazine diretto da Riccardo Signoretti, divide il cast definitivo in 16 concorrenti: otto uomini e altrettante donne del reality show che andrà in onda il prossimo autunno. Tra le otto donne figurerebbero Michelle Comi (Michelle Veronesi), influencer e volto di Too Hot To Handle Italia; Anna Lou Castoldi, rivelazione di Ballando con le Stelle 2024; Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di Temptation Island Vip.

E ancora: Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello; Denny Mendez, Miss Italia 1996; Claudia Peroni, giornalista sportiva Mediaset legata alla Formula 1; Martina Maggiore, conosciuta anche come ex fidanzata di Cesare Cremonini ed Eva Grimaldi, attrice e volto televisivo.

Eva Grimaldi

Il cast maschile e il calendario delle registrazioni

Sul fronte maschile, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbero arrivati nelle Filippine Pierpaolo Pretelli, già noto per Grande Fratello Vip 5 e Tale e Quale Show; Patrick Ray Pugliese, storico concorrente del Grande Fratello; Francesco Chiofalo, noto per Temptation Island e La Pupa e il Secchione; Daniele Iaià, volto di Too Hot To Handle Italia; Alexander Dimitri Caniggia, già visto nel reality The 50; il modello Alberto Fontana; Stefano Giovanni Musazzi (Il Musazzi), concorrente di The 50; e Flavio Ubirti, ex concorrente di Temptation Island.

Secondo quanto riportato da Fanpage, la nuova edizione dell'Isola dei Famosi dovrebbe articolarsi in undici puntate complessive registrate - salvo imprevisti - dal 12 giugno al 16 luglio. La prima coprirebbe un arco narrativo di circa quattro giorni, dal 12 al 15 giugno, mentre le successive sarebbero costruite su blocchi di registrazione che dovrebbero terminare il 16 luglio con l'ultima puntata.