The 50: Eva Grimaldi contro Helena Prestes, lite durissima e poi le scuse

Il reality The 50 disponibile su Prime Video sta rapidamente diventando uno dei titoli più discussi della piattaforma. Il format mette in gioco 50 concorrenti, molti dei quali già esperti di reality e programmi televisivi, tra cui Helena Prestes, Eva Grimaldi e Antonella Elia, dando vita a dinamiche sempre più accese.

La spaccatura nel cast: influencer contro volti storici dello spettacolo

Nel corso delle puntate si è creata una netta divisione interna al gruppo. Da una parte creator e tiktoker, dall'altra personaggi con una lunga carriera televisiva. Tra questi ultimi figurano Eva Grimaldi e sua moglie Imma Battaglia, insieme ad Antonella Elia, che hanno più volte espresso perplessità sulle dinamiche di gioco adottate dagli influencer. Una frattura che ha reso la convivenza sempre più tesa.

La strategia di Helena Prestes: "Il mio piano si sta sviluppando"

Al centro delle polemiche c'è proprio Helena Prestes, già nota per le sue partecipazioni al Grande Fratello e a L'isola dei famosi. Nel reality, la modella brasiliana si è schierata con il gruppo degli influencer, guadagnandosi l'accusa di giocare in modo strategico e calcolato. Davanti alle telecamere ha dichiarato di sentirsi sempre più forte nel suo percorso, evidenziando come il suo "piano" stesse funzionando per avanzare nel gioco.

Eva Grimaldi al GF

Eva Grimaldi eliminata e le accuse prima dell'uscita

La tensione tra Helena Prestes ed Eva Grimaldi è esplosa proprio nelle fasi decisive del gioco. L'attrice, finita tra i possibili eliminati, ha reagito duramente alla strategia della concorrente brasiliana, promettendo "vendetta" se fosse rimasta nel programma, dal quale invece è stata eliminata.

Prima di lasciare il reality, Eva ha lanciato un messaggio ai compagni d'avventura, invitandoli a diffidare di chi gioca nell'ombra e poi si dissocia dalle proprie azioni: "Mi metto gli occhiali così vi vedo negli occhi, ricordate una cosa: diffidate da chi lancia il sasso e poi si nasconde".

Helena si è subito riconosciuta in quelle accuse e non ha fatto un passo indietro, ammettendo di aver usato la sua strategia per eliminare Eva, che evidentemente considerava uno dei personaggi candidati alla vittoria finale: "Non ha detto una bugia, è la verità, ma è il mio gioco", ha affermato candidamente davanti alle telecamere.

Scontro post-eliminazione: parole forti e scuse social

Dopo l'eliminazione, Eva Grimaldi ha alzato ulteriormente i toni con dichiarazioni molto dure nei confronti di Helena: "Sono contenta di aver detto quello che pensavo. Se voglio ringraziare Helena? No, le spu.o in faccia a lei".

In seguito, però, la stessa Grimaldi si è pentita delle sue parole e ha voluto scusarsi tramite una storia su Instagram, scrivendo: "Nella vita si può sbagliare ma è importante saper chiedere scusa".

Anche Antonella Elia, poco dopo eliminata, ha commentato in modo altrettanto diretto la strategia degli influencer, criticando apertamente Helena: "I giovani sono delle cacche, ma la cacca più cacche di tutte è Helena. Ha fatto il suo gioco, è agile e furba ma è una gattamorta"