Isola dei Famosi, Tonia Romano spiega il suo ritiro dal reality show: “Priorità ai miei figli”

Pronti via e l'Isola dei Famosi ha già perso una naufraga, a lasciare il programma è stata Tonia Romano, concorrente Nip di questa diciottesima edizione del reality show. Poche ore fa la 37enne avellinese ha spiegato il motivo del suo abbandono.

Tonia Romano con un messaggio su Instagram spiega perchè ha lasciato L'Isola dei Famosi

L'inizio del survival game, condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria, ha riservato subito una sorpresa. Il programma quest'anno ha mischiato i tredici concorrenti Vip a naufraghi sconosciuti al grande pubblico. Una di questi doveva essere Tonia Romano, ma i circa 2,6 milioni di spettatori che lunedì si sono sintonizzati su Canale 5 non sono riusciti a conoscerla.

I 4 concorrenti Nip rimasti sull'Isola

L'ormai ex concorrente, infatti, si è ritirata prima dell'inizio del programma, a ufficializzarlo era stata la stessa Vladimir Luxuria: "Devo comunicarvi anche un'altra notizia. Oltre a questi quattro naufraghi che avete appena conosciuto, avremmo dovuto avere anche Tonia con noi. Ma come potete vedere, non è qui a causa di problemi di salute, che le impediscono di partecipare", aveva spiegato l'ex opinionista.

Isola dei Famosi 2024: le previsioni dei bookmaker sul vincitore del programma

Poche ore fa, Tonia Romano sul suo profilo Instagram ha fatto pubblicare da chi gestisce la sua pagina in questi giorni un messaggio per tranquillizzare tutti. "Cari amici, come avete saputo in Honduras ho avuto un problema - ha dichiarato l'ex concorrente sui social - Ho preferito non partecipare a L'Isola Dei Famosi per tutelare la mia salute", ha scritto l'ex Caporale Maggiore dell'Esercito.

"Devo crescere due figli, che sono tutta la mia vita, da sola. Quindi la scelta giusta è stata quella di preservare la mia salute - si legge ancora nel post - Intanto vi informo che la situazione non è grave. Sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile senza lasciarmi mai sola. E di tutto ciò li ringrazio infinitamente".

Attualmente sull'Isola, accanto ai tredici concorrenti Vip, ci sono quattro naufraghi non famosi: Alvina Verecondi Scortecci, Pietro Fanelli e Khady Gueye. Giovedì 11 aprile, nel corso della seconda puntata dell'Isola dei Famosi entrerà Francesco Benigno, è stato lo stesso attore di Mary per sempre ad anticiparlo su Facebook.