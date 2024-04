Isola dei famosi 2024: primo ritiro, Tonia Romano ha abbandonato il reality

La prima puntata dell'Isola dei Famosi ha già fatto la sua prima vittima: una delle concorrenti non Vip del reality show ha lasciato il programma. Vladimir Luxuria, infatti, ieri sera ha annunciato che Tonia Romano, originaria di Avellino, per motivi di salute ha dovuto abbandonare l'Honduras e tornare in Italia.

Tonia Romano abbandona l'Honduras e ritorna in Italia: l'annuncio di Vladimir Luxuria e il mistero sul suo addio

La diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi ha inaugurato una novità intrigante: ai concorrenti VIP si sono uniti quattro naufraghi non celebri, i cosiddetti "Nip". Una distinzione sottile, considerando che anche tra i VIP ci sono nomi sconosciuti al grande pubblico televisivo.

Isola dei famosi 2024: ecco chi sarà il quattordicesimo naufrago: "Entrerò nella seconda puntata"

Ieri sera, Vladimir Luxuria ha presentato i quattro nuovi naufraghi speciali: Peppe Di Napoli, la contessa Alvina Verecondi Scortecci, Pietro Fanelli e Khady Gueye. Dopo averli introdotti, Luxuria ha rivelato che un quinto Nip aveva lasciato il gioco.

Sonia Bruganelli e Dario Maltese hanno debuttato come opinionisti dell'Isola

"Devo comunicarvi anche un'altra notizia. Oltre a questi quattro naufraghi che avete appena conosciuto, avremmo dovuto avere anche Tonia con noi. Ma come potete vedere, non è qui a causa di problemi di salute, che le impediscono di partecipare", ha spiegato l'ex parlamentare, augurando alla mancata concorrente un rapido recupero.

Secondo quanto riportato da Fanpage, Tonia ha avuto un breve passato televisivo, partecipando per qualche settimana a Uomini e donne di Maria De Filippi, 19 anni fa. Successivamente, nel 2006, ha vinto un concorso nell'Esercito Italiano, diventando Caporale Maggiore, tradizionalmente considerato un ruolo maschile. Ha avuto due gemelli dal suo ex marito, Maria e Andrea, oggi quattordicenni.

Sempre secondo il portale, i familiari di Tonia non erano a conoscenza del suo ritiro e ieri sera si erano sintonizzati su Canale 5, convinti di vedere la sua partecipazione al programma. Resta quindi un mistero il motivo del suo abbandono, considerando che nei primi giorni Tonia era presente su Playa Espinada insieme ai suoi compagni di avventura.