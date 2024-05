Isola dei Famosi 2024 anticipazioni puntata del 19 maggio: Khady sfida Greta, televoto flash ed eliminazioni

Questa sera, 19 maggio 2024, in prima serata, l'Isola dei Famosi 2024 debutta nello slot della domenica, lasciando libero il lunedì sera a Io Canto Family. La prossima puntata del survival game è prevista per mercoledì 22 maggio, salvo ennesimi cambiamenti nel palinsesto Mediaset. Anche questa sera ci saranno sorprese per i naufraghi ma anche momenti di tensione e due dei nominati lasceranno la Playa per sempre.

Anteprima del nono appuntamento con L'Isola dei Famosi

Torna l'appuntamento settimanale con il survival game che da questa settimana raddoppia. Vladimir Luxuria anche nella puntata domenicale avrà al suo fianco i due opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese. In Honduras, per curare i collegamenti con la Playa, ci sarà l'inviata Elenoire Casalegno.

Questa sera Valentina Vezzali sarà la protagonista del primo segmento del programma. La campionessa olimpica è tra i concorrenti in nomination. Durante la settimana ha avuto numerose discussioni con il resto del gruppo. Oggi l'ex scrittrice avrà la possibilità di rispondere a tutti gli attacchi a modo suo, ovvero in punta di fioretto.

La serata sarà particolarmente dolce per Matilde Brandi che riceverà una sorpresa da parte del compagno Francesco Tafanelli, che presentò a Verissimo nel marzo del 2023.

Khady Gueye e Greta Zuccarello si dovranno sfidare per ottenere una ricompensa d'amore. Chi tra le due vincerà potrà leggere una lettera dall'Italia.

Dolce sorpresa per Matilde Brandi

La scorsa settimana i concorrenti finiti in nomination sono stati cinque: Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Khady Gueye, Samuel Peron e Valentina Vezzali. Questa sera il meno votato dovrà abbandonare la Playa per sempre, i sondaggi puntano il dito su l'olimpionica Valentina.

Ma le sorprese non finiscono qua la fine del programma si avvicina, quindi bisogna sfoltire i naufraghi rimasti. Subito dopo l'eliminazione si aprirà un televoto flash tra i quattro concorrenti salvati. Il meno votato sarà il secondo eliminato di questa sera.