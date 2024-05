Isola dei famosi 2024, Matilde Brandi infrange il regolamento: nuova sanzione per il gruppo

Continuano le violazioni del regolamento da parte dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2024. Questa volta è stata Matilde Brandi ad incorrere nella sanzione, anche se la showgirl si è proclamata innocente. Scopriamo cosa avrebbe fatto e la sanzione prevista dallo spirito dell'Isola.

Matilde Brandi è il leader della settimana, carica che condivide con Edoardo Stoppa, nell'ultima puntata entrambi hanno portato a termine la prova del fuoco. Ebbene, nonostante il suo ruolo, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 è incorsa in una inosservanza del regolamento, superando il limite previsto per la pesca.

Violazione all'Isola dei famosi: Punizione e protesta

A sanzionare il suo comportamento ci ha pensato lo Spirito dell'Isola con il consueto comunicato in cui ha riportato l'infrazione e la sanzione, che ha coinvolto anche gli altri componenti della squadra dei Coquinos.

L'annuncio è stato letto dalla stessa Matilde: "Ragazzi questo comunicato è contro di me. Dice che ho infranto il regolamento del programma" ha esordito la Brandi: "Lo spirito dell'isola è arrabbiato. Le regole sono state nuovamente infrante. Matilde infatti ha oltrepassato i limiti della Playa per andare a pescare. Proprio lei che è leader e dovrebbe dare il buon esempio. Per il suo comportamento scorretto i Coquinos per le prossime 48 ore non potranno tornare a pescare".

Matilde Brandi ha superato i limiti di pesca

"Non c'è nessun filo giallo o qualcosa che delimita. Non essendoci fili non si capisce" ha protestato la leader "Io poi non ero nemmeno a pescare, ma a prendere delle cose. Ragazzi mi dispiace tanto, non so cos'altro dire". "Sarà dura" ha detto Arthur "Già abbiamo pochissimo riso, senza pescare sarà difficile."

In precedenza, era stata Valentina Vezzali a violare il regolamento, la campionessa olimpica era stata colta in flagrante mentre cercava di comunicare con Matilde Brandi, le due sono appartengono a gruppi diversi e non possono parlare tra loro. In quel caso lo Spirito dell'Isola aveva spento il fuoco per quarantotto'ore.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity la sanzione per i Coquinos