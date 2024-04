Isola dei famosi 2024: ecco chi sarà il quattordicesimo naufrago: 'Entrerò nella seconda puntata'

L'Isola dei famosi 2024 sta per iniziare e già arriva la notizia di un nuovo sbarco a Cayo Cochinos. Lunedì 8 aprile conosceremo i tredici concorrenti che parteciperanno alla diciottesima edizione del programma, a loro, durante la seconda puntata si aggiungerà Francesco Benigno. È stato lo stesso attore di Mary per sempre a spoilerato la sua partecipazione al programma.

Tredici concorrenti pronti a lanciarsi su Cayo Cochinos

Il conto alla rovescia è cominciato, tra poco l'inviata Elenoire Casalegno, accompagnerà i naufraghi su Cayo Cochinos, dove arriveranno dopo l'iconico tuffo dall'elicottero. Il cast dei tredici concorrenti, sei uomini e sette donne, si arricchirà con l'arrivo di Francesco Benigno, attore noto soprattutto negli anni ottanta per Mery per sempre e Ragazzi fuori diretti da Marco Risi.

Francesco Benigno sarà un concorrente de L'Isola dei famosi 2024

L'annuncio di Francesco Benigno: "Personaggio importante e amato"

Ad anticipare il suo arrivo nel survival game è stato lo stesso attore palermitano in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. "Gli autori e la rete mi hanno stupito, mi hanno detto tu sei un personaggio e attore importante e amato e non vogliamo farti entrare all'isola insieme agli altri, ma ti faremo entrare alla seconda puntata già confermata di giovedì 11 aprile da solo super coccolato!", ha scritto sui social.

E ancora "Grazie agli autori, Mediaset e Banijay per il trattamento e ci vediamo giovedì 11 su canale 5. L'8 aprile alla prima puntata non ci sarò e quindi cari fan se avete di meglio da fare fate pure basta che il giorno 11 sarete tutti collegati per fare schizzare in alto gli ascolti oggi sono i numeri che fanno importante un artista".

A settembre, prima dell'inizio dell'ultima edizione del Grande Fratello, lo stesso attore aveva affermato che gli autori del reality show lo avevano contattato ma lui aveva declinato l'invito per stare vicino alla famiglia e al figlio nato ad agosto 2023.

"Cari autori del Grande Fratello, grazie per l'offerta ma rifiuto e mi godo mio figlio. Adoro!", aveva scritto, rinunciando, a suo dire, ad entrare nella Casa di Cinecittà.

Francesco Benigno, che in passato ha tentato, senza successo, di essere letto come consigliere comunale di Palermo nella lista "Centro-destra per Palermo", diventerà ufficialmente un concorrente del programma giovedì 11 aprile.