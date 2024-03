Isola dei Famosi 2024: i concorrenti e il cast completo della nuova edizione

Il conto alla rovescia per l'inizio dell'Isola dei famosi è iniziato e, nonostante le difficoltà, la produzione è riuscita a comporre il cast dei concorrenti formato da 13 big, sei uomini e sette donne. A rivelare il nome dei naufraghi è stato TV Blog.

L'isola dei famosi 2024

La nuova edizione dell'Isola dei famosi, la diciottesima, inizierà il prossimo 8 aprile su Canale 5 in prima serata. Tredici concorrenti sono pronti a partire per l'Honduras e a lanciarsi dall'elicottero per raggiungere l'isola su cui dovranno resistere a tutte le difficoltà che il survivor show presenterà.

Le naufraghe donne

Francesca Bergesio : Miss Italia 2023, nata a Bra è figlia del senatore Giorgio Maria Bergesio della Lega.

: Miss Italia 2023, nata a Bra è figlia del senatore Giorgio Maria Bergesio della Lega. Matilde Brandi : showgirl ed ex ballerina che gli amanti dei reality ricordano per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5.

: showgirl ed ex ballerina che gli amanti dei reality ricordano per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Marina Suma : attrice, nata a Napoli, sul grande schermo ha esordito con il film Le occasioni di Rosa.

: attrice, nata a Napoli, sul grande schermo ha esordito con il film Le occasioni di Rosa. Maitè Yanes : spagnola da genitori cubani, attrice di teatro, dove è stata protagonista di numerosi musical. In Italia è apparsa nel film Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni.

: spagnola da genitori cubani, attrice di teatro, dove è stata protagonista di numerosi musical. In Italia è apparsa nel film Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni. Valentina Vezzali : ex schermitrice italiana vincitrice di tre oli olimpici individuali e tre ori olimpici a squadra.

: ex schermitrice italiana vincitrice di tre oli olimpici individuali e tre ori olimpici a squadra. Greta Zuccarello : ballerina, modella ed ex volto di Victoria's Secret.

: ballerina, modella ed ex volto di Victoria's Secret. Selen: pseudonimo di Luce Caponegro, ex attrice pornografica

Gli uomini

Aran Senol : attore turco nel cast della soap di Canale 5 Terra Amara dove interpreta Çetin.

Joe Bastianich : imprenditore e personaggio televisivo, è stato giudice di MasterChef Italia e concorrente di Pechino Express dove ha vinto in coppia con Andrea Belfiore.

Artur Dainese : modello di origini ucraine ed ex tentatore di Temptation Island.

Edoardo Franco : vincitore di Masterchef Italia 12

Edoardo Stoppa : conduttore e inviato di Striscia La Notizia dal 2008 al 2020 e di Ogni mattina

Samuel Peron: ballerino professionista di Ballando con le stelle dove ha partecipato a sedici edizioni del talent show. Nel 2023 è arrivato secondo in coppia con Simona Ventura.

Il resto del cast

Il reality show sarà condotto da Vladimir Luxuria, che da quest'anno ha preso il posto di Ilary Blasi. Al suo fianco, in qualità di opinionisti, ci saranno Sonia Bruganelli, che ha ricoperto lo stesso ruolo in due edizioni del Grande Fratello Vip, e Dario Maltese, volto del Tg5. L'inviata sull'isola sarà Elenoire Casalegno.