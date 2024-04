Isola dei Famosi 2024: le previsioni dei bookmaker sul vincitore del programma

L'Isola dei Famosi 2024 sta per partire: tra poche ore i tredici concorrenti si getteranno dall'elicottero per poi nuotare verso Cayo Cochinos. Nel frattempo, i bookmakers hanno già stabilito chi sono i favoriti di questa diciottesima edizione.

Quattordici naufraghi ma un solo vincitore: ecco chi sono i favoriti per gli esperti di scommesse

I naufraghi che conosceremo stasera sono sette donne e sei uomini. Il programma, per la prima volta, sarà condotto da Vladimir Luxuria, che ha rivelato cosa le ha detto Ilary Blasi dopo la decisione di Mediaset.

Francesca Bergesio : Miss Italia 2023, nata a Bra è figlia del senatore Giorgio Maria Bergesio della Lega.

: Miss Italia 2023, nata a Bra è figlia del senatore Giorgio Maria Bergesio della Lega. Matilde Brandi : showgirl ed ex ballerina che gli amanti dei reality ricordano per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5.

: showgirl ed ex ballerina che gli amanti dei reality ricordano per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Marina Suma : attrice, nata a Napoli, sul grande schermo ha esordito con il film Le occasioni di Rosa.

: attrice, nata a Napoli, sul grande schermo ha esordito con il film Le occasioni di Rosa. Maitè Yanes : spagnola da genitori cubani, attrice di teatro, dove è stata protagonista di numerosi musical. In Italia è apparsa nel film Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni.

: spagnola da genitori cubani, attrice di teatro, dove è stata protagonista di numerosi musical. In Italia è apparsa nel film Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni. Valentina Vezzali : ex schermitrice italiana vincitrice di tre oli olimpici individuali e tre ori olimpici a squadra.

: ex schermitrice italiana vincitrice di tre oli olimpici individuali e tre ori olimpici a squadra. Greta Zuccarello : ballerina, modella ed ex volto di Victoria's Secret.

: ballerina, modella ed ex volto di Victoria's Secret. Selen : pseudonimo di Luce Caponegro, ex attrice pornografica

Aran Senol : attore turco nel cast della soap di Canale 5 Terra Amara dove interpreta Çetin.

Joe Bastianich : imprenditore e personaggio televisivo, è stato giudice di MasterChef Italia e concorrente di Pechino Express dove ha vinto in coppia con Andrea Belfiore.

Artur Dainese : modello di origini ucraine ed ex tentatore di Temptation Island.

Edoardo Franco : vincitore di Masterchef Italia 12

Edoardo Stoppa : conduttore e inviato di Striscia La Notizia dal 2008 al 2020 e di Ogni mattina

Samuel Peron: ballerino professionista di Ballando con le stelle dove ha partecipato a sedici edizioni del talent show. Nel 2023 è arrivato secondo in coppia con Simona Ventura.

Isola dei famosi 2024, Sonia Bruganelli e Dario Maltesi: Le prime parole da opinionisti

Giovedì prossimo in Honduras arriverà un quattordicesimo concorrente: Francesco Benigno, come spoilerato dallo stesso attore di Mary per sempre su Facebook.

In base ai pronostici degli specialisti di scommesse, a contendersi la vittoria sono due esperti di cooking show: lo chef stellato Joe Bastianich e Edoardo Franco, vincitore della dodicesima edizione di Masterchef. A favore del primo gioca anche la sua esperienza a Pechino Express 2023, dove ha vinto in coppia con Andrea Belfiore. Entrambi i favoriti sono quotati a 4.00.

Alle loro spalle Edoardo Stoppa, l'ex inviato di Striscia La Notizia è quotato a 5.00. Un gradino più sotto ci sono il ballerino Samuel Peron e Aras Senol, attore di Terra Amara. Due personaggi molto amati dal pubblico televisivo, anche se in contesti completamente diversi. Il professionista di Ballando con le Stelle e l'attore turco sono quotati a 8.0.

Tra le meno accreditate alla vittoria c'è Matilde Brandi, quotata addirittura a 36,00 su uno dei siti specializzati. Con cinque euro si potrebbero vincere 180 euro, un rischio che si potrebbe correre conoscendo il carattere dell'ex ballerina.