Il futuro de L'Isola dei Famosi è sempre più incerto. La nuova edizione del reality show di Canale 5, con Selvaggia Lucarelli alla guida, potrebbe infatti non arrivare in televisione nei tempi inizialmente previsti. Dopo settimane di indiscrezioni, ipotesi sulla data di partenza e cambiamenti nei palinsesti, arriva un nuovo retroscena che mette ulteriormente in dubbio il destino del programma.

A lanciare l'indiscrezione è stato Davide Maggio, secondo cui la situazione sarebbe diventata particolarmente delicata. Il giornalista ha parlato di un possibile stop dopo che sarebbero stati visionati alcuni materiali della trasmissione. "Dopo aver visionato un po' di materiale la scorsa settimana, il mammasantissima di MFE avrebbe optato per lo stop", si legge nel retroscena. "Una decisione che avrebbe provocato malumori in casa Banijay, con tentativi che, almeno per il momento, non sarebbero riusciti a salvare la prevista messa in onda natalizia".

Selvaggia Lucarelli in una foto condivisa durante la registrazione de L'Isola dei Famosi

L'Isola dei Famosi, dalla partenza a dicembre ai continui slittamenti

Ma come siamo arrivati a questo punto? La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è stata registrata la scorsa estate nelle Filippine. Una novità importante rispetto al passato: il programma non andrà in onda in diretta, ma sarebbe confezionato in anticipo, attraverso un lavoro in sala di montaggio.

Inizialmente, secondo un'indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, il reality avrebbe dovuto debuttare venerdì 4 dicembre, subito dopo la finalissima del Grande Fratello Vip, prevista per lunedì 30 novembre. Si parlava inoltre di un'edizione composta da undici puntate.

Successivamente, però, lo scenario è cambiato. Quella sera del 4 dicembre, infatti, Canale 5 ha annunciato la messa in onda de Il Gattopardo, serie televisiva con Kim Rossi Stuart e Benedetta Porcaroli. La partenza dell'Isola è così tornata a essere un'incognita e si è parlato di un ulteriore slittamento al 21 dicembre.

A fare chiarezza, almeno in parte, è stato proprio Davide Maggio, che nelle scorse ore ha alimentato ulteriormente i dubbi sul futuro del reality: "Se ci sono novità su L'Isola dei Famosi? Potrebbe saltare. Per questo non viene ancora confermata la partenza che era già stata spostata al 21 dicembre", ha scritto rispondendo a una storia su Instagram.

Parole che aprono a uno scenario decisamente diverso da quello immaginato inizialmente. Non si parla più soltanto di un cambio di data, ma della possibilità che l'intera edizione non trovi spazio nella programmazione di Canale 5.

Al momento, tuttavia, non è arrivata una comunicazione ufficiale da parte di Mediaset sulla cancellazione del programma. Resta dunque da capire quale sarà il destino dell'edizione già registrata e, soprattutto, se il pubblico avrà effettivamente la possibilità di vedere Selvaggia Lucarelli alla guida della sua prima Isola dei Famosi.