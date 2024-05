Isola dei Famosi, pagelle ottava puntata: Valentina Vezzali vittima sacrificale (2), Bastianich fuori (6)

Nel corso dell'ottava puntata de L'Isola dei Famosi, trasmessa lunedì 13 maggio su Canale 5 con al timone Vladimir Luxuria, abbiamo assistito a tutta una serie di confronti. Primo tra questi, quello tra Greta Zuccarello e Rosanna Lodi, l'eliminata della puntata nonché colei che ha dato vita a più dinamiche nello show. Non sono mancate, inoltre, le maledizioni portate su la Playa da Dario Cassini, Karina Sapsai e Linda Morselli e forti incomprensioni tra Khady Gueye, Artur Dainese, Valentina Vezzali ed Edoardo Stoppa, ufficialmente nuovo leader (Barracudas) con Matilde Brandi (Coquinos).

Le pagelle dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria (voto 6)

C'è qualcosa di molto strano nella conduzione di Vladimir Luxuria e crediamo anche di sapere di cosa si tratti: della sua spiccatissima somiglianza con l'opinionista del Grande Fratello Cesara Buonamici. Luxuria non è la stessa che abbiamo conosciuto in altre "sedi". Tutt'altro. Continua a essere rigida, a tratti insipida. Come se non fosse del tutto lì, ma catapultata già altrove. Insomma, una delusione.

Sonia Bruganelli (voto 7)

Molti la giudicheranno antipatica, ma per noi è solo spiccatamente sincera (pur mancando un po' di obiettività, alcune volte). Se nel corso delle puntate precedenti aveva manifestato un'eccessiva passività, che da lei nessuno si aspetterebbe, in questa puntata è riuscita a zittire più di un concorrente in collegamento dall'Honduras semplicemente con la sua lingua biforcuta. Un po' serpentina, nelle sue opinioni? Sì, ma a noi piace così.

Joe Bastianich (voto 6)

Bastianich è stato costretto a ritirarsi ufficialmente dall'Isola dei Famosi. Motivo? "La dottoressa ha detto che non posso proseguire", aggiungendo poi che "è stato difficile accettarlo perché io non lascio mai le cose a metà". È un peccato che un concorrente come lui, sempre pronto all'avventura, non sia rimasto. Anche se, c'è da ammetterlo, Joe non ha spiccato in quest'edizione: come uno di quei piatti (che faceva volare a Masterchef) senza sale.

Samuel Peron e Artur Dainese all'Isola dei Famosi

Valentina Vezzali (voto 2)

La peggiore in assoluto di questa puntata, passata dall'essere una campionessa olimpica all'atteggiarsi come vittima di un branco che vuole spedirla fuori dall'Honduras. In ogni situazione la Vezzali sceglie di pararsi dietro al "non sono stata solo io", accusando gli altri di alleanze strategiche e mai ammettendo una sua responsabilità.

Greta Zuccarello (voto 7.5)

Greta Zuccarello prosegue il suo percorso in accordo con le premesse iniziali. Nel bene e nel male, lei resta sempre piuttosto coerente con sé stessa. Non si lascia abbattere dagli altri (alcune volte va anche troppo dritta per la sua strada) nonostante la giovanissima età. La Zuccarello è veramente una naufraga nata per l'Honduras.

L'Isola dei famosi affonda negli ascolti. Resisterà fino a giugno?

Aras Şenol (voto 8)

L'attore di Terra Amara ci fa immaginare l'Honduras come un luogo quasi incantato: è costantemente rilassato, con il volto disteso e sereno. Sarà perché sta recitando un ruolo, o semplicemente perché Aras ha deciso di prenderla più "alla leggera" rispetto a molti altri. Resta il fatto che è quasi incredibile come non si intraveda il minimo sforzo nella sua esperienza all'Isola.

Samuel Peron (voto 4)

La narrazione di lui che il programma ci sta imponendo non è tra le migliori: martire incontrastato, eroe, quello sempre dalla parte giusta del gruppo. Per carità, commovente l'incontro con la sua compagna, così come il racconto della sua vita difficile, ma Peron dimostra di essere più forma che sostanza, smentendosi puntata dopo puntata.