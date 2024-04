L’Isola dei famosi affonda negli ascolti. Resisterà fino a giugno?

Se il buongiorno si vede dal mattino, la 18esima edizione dell'Isola dei Famosi ha subito messo le cose in chiaro. La prima puntata dell'8 aprile scorso è stata la meno vista di sempre al debutto, con appena 2.602.000 telespettatori. Neanche le tanto strombazzate novità, vedi l'esordio di Vladimir Luxuria in qualità di conduttrice, l'inviata Elenoire Casalegno e gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli, hanno calamitato curiosi telespettatori, evidentemente frenati da un format che parrebbe non avere più niente da dire e da un cast che definire discutibile è dire poco.

In 5 già a casa

In studio con Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli, Dario Maltese

Di veri 'famosi' a Cayos Cochinos se ne vedono con il contagocce, con 5 di loro che sono già tornati in Italia. Se la ballerina Maité Yanes e l'ex pornostar Luce Caponegro sono state eliminate dal pubblico, il pescivendolo Peppe Di Napoli e l'ex Miss Italia Francesca Bergesio si sono ritirati, mentre l'attore Francesco Benigno è stato addirittura espulso. Proprio la cacciata di quest'ultimo ha suscitato non poco sdegno, perché la reale motivazione non è mai stata espressa.

"Un episodio ha reso inevitabile l'allontanamento di Francesco Benigno. Abbiamo deciso di non mostrarlo per non dare visibilità a una condotta non tollerabile. Io questa scena l'ho vista. Sull'Isola si litiga e si può discutere. Ma non trascendere. La scelta di non mandarla in onda è segno di rispetto verso il pubblico a casa. E forse anche Benigno dovrebbe ringraziarci. Passiamo oltre", ha commentato Vladimir Luxuria giovedì scorso, in prima serata su Canale5, scatenando l'ira funesta dei telespettatori. Possibile che in un reality si debba censurare/oscurare quanto accaduto? Per giorni si è scritto di tutto, mentre Benigno ha lanciato accuse gravissime alla produzione, via Instagram.

Il 'caso Benigno'

Isola: Alvina, Artur, Khady e Maité prima del verdetto del televoto

"I poteri forti di Mediaset e Banijay hanno deciso che io dovevo essere eliminato, ma non sanno darci una spiegazione", ha ribattuto l'attore. "La produzione mi ha fatto delle proposte, sia a me, sia a mia moglie, sia al mio agente, di denaro e di non chiedere penali. Questo è strano perché se io avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali tu non ci fai la proposta di darci dei soldi. Mi avevano chiesto di fare un video dove dicevo che mi volevo ritirare perché mi mancava mia moglie ma io sono qui, agguerrito, la voglio vincere quest'Isola e la vincerei... Loro sostengono che ci sono immagini forti. Io gliel'ho detto di mandarle in onda, ma ovviamente non ci sono queste immagini, sono solo scuse. La produzione mi sta minacciando, mi stanno minacciando da ieri sera dicendomi che devo prendere un volo oggi per tornare in Italia. Contro la mia volontà. Mi hanno detto che se non prendo un volo oggi loro non mi pagano più il biglietto di ritorno né l'albergo. Mi stanno minacciando continuamente". Parole gravissime, quelle pronunciate da Benigno, a cui Banijay ha presto replicato, confermando che l'attore avrebbe avuto "comportamenti non consoni e vietati dal regolamento del programma, regole da lui stesso accettate e sottoscritte". Ma le immagini di quanto avvenuto sull'Isola, come detto, non sono mai andate in onda. E il pubblico parrebbe non aver gradito.

Il crollo Auditel

Lo share del programma è infatti continuamente sceso. Dal 20% della prima puntata siamo passati al 17,75% della seconda, al 17,40% della 3a, al 17,32% della 4a e al 16,20% della quinta, il 22 aprile vista da appena 2.105.000 telespettatori. Un vero tracollo, che ha tramutato la 18esima edizione dell'Isola nella meno vista di sempre, almeno fino ad oggi, con appena 2.372.000 telespettatori di media a puntata. Anche per questo motivo la doppia, inutile e controproducente puntata del giovedì è stata tagliata. Dopo i due esperimenti dell'11 e 18 aprile si è deciso di proseguire con una sola puntata a settimana, ogni lunedì, fino alla finale del 10 giugno.

Nel frattempo nuovi ai più sconosciuti concorrenti sono sbarcati in Honduras, ovvero la showgirl Rosanna Lodi e il ballerino attivista Sonny Olumati, ma è chiaro a tutti che senza volti davvero famosi l'Isola continuerà a faticare, anche perché poco aiutata dai due opinionisti in studio e al momento frenata da una Vladimir Luxuria che meriterebbe più libertà nel gestire la diretta, con la consueta irriverenza e la puntuale brillantezza che da sempre la contraddistinguono. Come già fatto con l'ultimo Grande Fratello versione monacale Pier Silvio Berlusconi ha normalizzato e conseguentemente snaturato un reality che ha sempre tratto forza da accese discussioni e roboanti litigi alimentati da fame e stanchezza, nonché da conduzioni di polso, per non dire fuori dagli schemi, che proprio Luxuria potrebbe tranquillamente sostenere. Se solo fosse libera di gestire l'intera baracca come davvero vorrebbe.