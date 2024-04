Isola dei Famosi: Francesco Benigno si è ritirato, televoto annullato

L'attore siciliano era sbarcato in Honduras nel corso della seconda puntata andata in onda l'11 aprile

Nuovo ritiro all'Isola dei Famosi, dopo Francesca Bergesio, uscita dal programma a causa di un infortunio, oggi ad abbandonare Cayo Cochinos è stato Francesco Benigno. L'addio dell'attore palermitano al reality è stato annunciato durante il daytime del programma, contemporaneamente la produzione ha annullato il televoto aperto da Vladimir Luxuria lunedì sera dopo le nomination.

Un terzo naufrago dice addio al reality show

Anche quest'anno, L'Isola dei Famosi si conferma un reality show molto duro per chi decide di affrontarlo. Francesco Benigno è il terzo naufrago ad abbandonare il programma; prima di lui avevano lasciato il survival game Francesca Bergesio e Tonia Romano.

La prima aveva subito una microfrattura nella prima puntata del programma durante una delle prove. La seconda, invece, ha accusato un malore prima che le telecamere si accendessero sull'Isola. L'avellinese, una dei concorrenti Nip del programma, non ha avuto modo di farsi conoscere dagli spettatori.

Francesco Benigno con Peppe di Napoli

Francesco Benigno, che qualche giorno fa aveva litigato con Peppe di Napoli, lunedì aveva abbandonato per alcuni minuti la diretta a causa di un malore, era stato colto da un giramento di testa. Poi lui stesso aveva tranquillizzato i familiari che lo seguivano a casa dicendo, durante il collegamento dalla Palapa, che il problema era risolto.

L'attore di Mery per sempre ha trascorso la notte in infermeria e ora è stato costretto al ritiro. Durante il daytime di oggi, Elenoire Casalegno ha annunciato l'annullamento del televoto che coinvolgeva anche Benigni. In contemporanea ne è stato aperto un altro "con i quattro naufraghi rimasti in nomination e verrà chiuso giovedì alle 15". I concorrenti coinvolti sono Artur Dainese, Joe Bastianich, Peppe Di Napoli e Daniele Radini Tedeschi; chi ha già votato verrà rimborsato.

Oltre ai naufraghi infortunati, altri concorrenti hanno dovuto abbandonare temporaneamente l'Isola perché hanno contratto il Covid, si tratta di Greta Zuccarello, già negativizzata, Aras Senol ed Edoardo Franco. Marina Suma, coinvolta in una rovinosa caduta lo scorso lunedì, è dolorante ma le sue condizioni non sono preoccupanti.