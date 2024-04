Isola dei famosi 2024, Sonny Olumati eliminato, quattro naufraghi in nomination

Ieri l'Isola dei Famosi 2024 ha perso uno dei suoi concorrenti Nip: Sonny Olumati. Arrivato su Playa Espinada nella puntata del 18 aprile, lo studente in medicina è stato eliminato dopo aver ricevuto il minor numero di voti dal pubblico al televoto in cui era coinvolto insieme a Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, Khady Gueye e Rosanna Lodi. Alla fine della serata, altri quattro naufraghi sono andati in nomination e rischiano l'eliminazione.

Sesta puntata: concorrente eliminato e naufraghi in nomination

Lunedì 29 aprile su Canale 5 è andato in onda il sesto appuntamento con il reality show condotto da Vladimir Luxuria, durante il quale sono state mostrate le immagini della rissa tra Francesco Benigno e Artur, che ha portato alla squalifica del concorrente siciliano.

Sonny Olumati è stato eliminato dal pubblico

Subito dopo questo segmento, la conduttrice ha chiuso il televoto e ha chiesto ai cinque naufraghi coinvolti di alzarsi per ascoltare il verdetto. I primi due a salvarsi sono stati Joe Bastianich e Rosanna Lodi, la concorrente arrivata sull'Isola insieme a Sonny Olumati.

L'ex giudice di MasterChef Italia ha ringraziato il pubblico per il sostegno e per averlo aiutato a superare questa nuova nomination. Anche la "campionessa della pasta sfoglia, come l'aveva definita Vladimir quando la presentò al pubblico, ha ringraziato chi l'ha votata.

La terza concorrente a salvarsi è stata Khady Gueye, lei ed Artur erano stati criticati dai compagni di viaggio per aver nascosto lo spray anti-zanzare nei loro zaini. Alla fine sono rimasti davanti alle telecamere solo Daniele Radini Tedeschi e Sonny Olumati, quest'ultimo ha dovuto lasciare l'Isola perché è stato il meno votato dal pubblico, rispetto al critico d'arte ha avuto solo un punto di percentuale in meno: Joe 49%, Khady 17%, Rosanna 15%, Daniele 10% e Sonny 9%.

Edoardo Stoppa è il leader della settimana

La puntata si è conclusa con la prova leader, vinta da Edoardo Stoppa, e le nomination. Da ieri sera non ci sono concorrenti immuni e tutti possono essere nominati, ogni naufrago ha fatto due nomi.

Greta nomina Valentina e Artur

nomina Valentina e Artur Artur nomina Greta e Samuel

nomina Greta e Samuel Edoardo Franco nomina Valentina e Khady

nomina Valentina e Khady Alvina nomina Rosanna e Marina

nomina Rosanna e Marina Matilde nomina Khady e Artur

nomina Khady e Artur Joe nomina Valentina e Artur

nomina Valentina e Artur Aras nomina Khady e Artur

nomina Khady e Artur Valentina nomina Rosanna e Daniele

nomina Rosanna e Daniele Daniele nomina Greta e Joe

nomina Greta e Joe Khady nomina Rosanna e Greta

nomina Rosanna e Greta Rosanna nomina Khady e Marina

nomina Khady e Marina Marina nomina Rosanna e Joe

nomina Rosanna e Joe Samuel nomina Marina e Khady

Alla fine i naufraghi più votati sono stati Khady Gueye, Arthur Dainese e Rosanna Lodi. Il leader Edoardo Stoppa ha mandato in nomination Marina Suma.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il momento in cui Sonny Olumati ha abbandonato l'Isola.