Isola dei famosi 2024: Francesca Bergesio si ritira, Aras e Greta assenti e quattro naufraghi in nomination

Giovedì 11 aprile è stata trasmessa la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, confermando la sua natura di reality della sopravvivenza: durante la trasmissione, infatti, Francesca Bergesio ha dovuto abbandonare il programma a causa di un infortunio, mentre Aras e Greta non erano presenti a causa della positività al Covid. Luce Caponegro è stata la meno votata tra i naufraghi in nomination e ora rischia l'eliminazione. Inoltre, due nuovi concorrenti sono approdati a Cayo Cochinos.

Isola dei famosi, riassunto della seconda puntata: quattro naufraghi rischiano l'eliminazione

Durante la prima puntata del reality su Canale 5, Tonia Romano ha abbandonato il programma per motivi di salute senza essere conosciuta dal pubblico.

Ieri Francesca Bergesio ha dovuto lasciare l'Isola a causa di un infortunio occorsole durante la prima prova leader. La figlia del senatore Giorgio Maria Bergesio della Lega ha dovuto abbandonare l'avventura dopo gli accertamenti medici.

Francesca Bergesio lascia l'Isola dei Famosi

L'annuncio è stato dato da Elenoire Casalegno: "Per questioni mediche Francesca deve lasciare L'Isola dei Famosi", ha detto l'inviata. La ragazza si è presentata ne La Palapa camminando con il supporto delle stampelle e ha salutato gli altri naufraghi piangendo.

Aras Senol e Greta Zuccarello non erano presenti sull'Isola a causa della loro positività al Covid. Pur essendo asintomatici, hanno dovuto seguire il protocollo di sicurezza e lasciare il gruppo. Vladimir Luxuria li ha incoraggiati, scherzando con il protagonista di Terra Amara: "Aras, voglio dirti che come succede in alcune soap opere, sembra che l'eroe non ce la faccia, ma alla fine ce la farà".

Sull'Isola sono sbarcati due nuovi naufraghi, il primo è Francesco Benigno che aveva spoilerato il suo arrivo con un post su Facebook. L'attore palermitano è arrivato al successo con il film Mery per sempre e ha partecipato a numerose pellicole ambientate nella sua Sicilia.

Ares e Greta assenti nella seconda puntata

La seconda new entry è Daniele Radini Tedeschi, critico d'arte, noto al pubblico televisivo per aver partecipato, come opinionista, a Vieni Da Me il programma di Caterina Balivo andato in onda su Rai 1 dal 2018 al 2020. Gli amanti del gossip, invece, lo ricordano per essere stato paparazzato con Nina Moric.

Nella prima puntata erano finiti in nomination quattro concorrenti, la meno votata è stata la Caponegro, queste le percentuali: Joe Bastianich e Samuel Peron 33%, Artur Dainese 22% e Luce 14%.

Luce è finita automaticamente al televoto eliminatorio di lunedì prossimo, a lei si aggiungono i nominati di questa settimana: Samuel Peron e i due concorrenti non famosi, Peppe di Napoli e Khady.