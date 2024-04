Isola dei Famosi 2024, Pietro Fanelli contro Vladimir Luxuria: 'Non siamo carne da macello'

Ieri, 15 aprile, sull'Isola dei Famosi si sono verificati momenti particolarmente tesi a seguito di un incidente che ha coinvolto Pietro Fanelli e Marina Suma, caduta rovinosamente a terra e soccorsa immediatamente dai medici. Durante la nomination, il naufrago ha puntato il dito contro la produzione, accusandola per quanto accaduto, scatenando così un acceso confronto con Vladimir Luxuria.

Pietro Fanelli ha contestato le scelte della produzione

Momenti di tensione dopo un incidente a Marina Suma

L'Isola dei Famosi rimane uno dei reality show più duri per i concorrenti, sottoposti a prove che spesso mettono a dura prova la resistenza fisica dei naufraghi. Ieri il programma prevedeva una sfida tra i quattro immuni. Da una parte si sono sfidate Matilde e Alvina, dall'altra Marina e Pietro. Le coppie erano legate da una fune, ognuno di loro con una bandierina in mano da posizionare in una buca correndo in due direzioni opposte.

Nella prima prova, Alvina ha vinto contro Matilda. Nella seconda, Pietro non si è mosso nella posizione giusta ma ha seguito il movimento della Suma. Credendo che il naufrago non avesse compreso la regola del gioco, la prova è stata fatta ripetere. Questa volta il poeta ha corso nella direzione della sua buca strattonando Marina, che è caduta rovinosamente a terra con la schiena.

Incidente a Marina Suma

"Ti sei fatta male? Stai giù, stai giù. Mi chiamate un dottore,", ha detto Elenoire Casalegno alla concorrente, mentre la regia ha preferito interrompere la trasmissione facendo tornare la linea allo studio. Poco dopo l'inviata dell'Isola ha informato che "_Lo strattonamento è stato forte, lei l'ha sentito e si è spaventata. Ora aspettiamo gli accertamenti dei medici". Il mancato duello ha permesso ai due sfidanti di mantenere l'immunità.

Al momento della nomination, Pietro, che vi abbiamo presentato in quest'articolo, ha voluto chiarire quanto accaduto. Durante la prima prova, il gesto di seguire il movimento dell'attrice era stata una sua scelta. "Non volevo farle male, quindi ho fatto un gesto di galanteria verso una donna. Avevo capito la prova, la mia era una scelta per non farle male. L'infortunio di Marina è colpa vostra, non mia. Una donna si è fatta male per colpa vostra, non mia. Non siamo carne da macello".

"Come potevamo immaginare quello che è accaduto" ha replicato Vladimir Luxuria. "Non è colpa tua e non è colpa nostra. Chiudiamola così e Marina è stata subito soccorsa proprio perché non vi consideriamo carne da macello. Vogliamo che lasciate l'Isola dopo un televoto e non per infortuni". La settimana scorsa, Francesca Bergesio ha lasciato l'isola a causa di un incidente."