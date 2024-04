Isola dei Famosi 2024, Francesco Benigno litiga con Peppe Di Napoli e a Vladimir: 'Clip preparate prima'

Nervi tesi sull'Isola dei Famosi, uno degli ultimi naufraghi sbarcati a Cayo Cochinos ha rotto gli equilibri precari che si erano creati tra i concorrenti. Francesco Benigno è stato accusato dai suoi compagni di avventura di essere un provocatore dopo una lite con Peppe Di Napoli. L'attore di Mery per sempre, a sua volta, ha puntato il dito contro la produzione, perché, a suo dire, manderebbe in onda solo clip che lo mettono in cattiva luce, tralasciando quanto di buono ha fatto in questi giorni.

Francesco Benigno e Beppe di Napoli dopo il litigio

Scontri tra naufraghi e con la produzione del reality show

Giovedì scorso sono arrivati sull'Isola dei Famosi Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi, ma è stato solo il primo ad attirare l'attenzione della regia in questi giorni. L'attore siciliano, che aveva preannunciato la sua partecipazione al reality con uno spoiler su Facebook, non ha tardato ad essere al centro delle dinamiche del programma.

Durante la diretta del 15 aprile, Vladimir Luxuria ha mostrato una clip in cui molti isolani lo hanno accusato di essere un provocatore. Benigno si è scontrato in particolare con Beppe Di Napoli, uno dei concorrenti NIP di questa edizione, star di TikTok. "Guarda che io ti rispondo male perché tu sei solo un bullo, un fallito nella vita, devi solo recitare", ha detto il partenopeo.

"Prima mi dice che sono il suo attore preferito poi mi dà del fallito", ha detto Francesco nella clip trasmessa ieri sera. Una volta tornati in diretta, i due hanno smorzato i toni, pare avessero fatto pace nelle ore precedenti: "Siamo persone adulte", ha spiegato Di Napoli.

Francesco Benigno accusa la produzione di manipolare le clip

A quel punto Francesco ha attaccato la produzione, sostenendo che le clip erano state pensate in precedenza. "Me lo aspettavo questo colpo basso, queste cose sono state studiate prima che io arrivassi qua".

"Noi mostriamo quello che succede sull'Isola, non studiamo o manipoliamo nulla", ha risposto Vladimir. Ma Francesco ha continuato: "Non mostrate le altre cose, io sto facendo una bellissima Isola, sono stato sveglio tre notti per mantenere acceso il fuoco. Ho trovato in Daniele un amico per vivere quest'avventura. Loro mangiano quello che pesco io, i loro atteggiamenti mi rimbalzano".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity la lite tra Francesco e Beppe.