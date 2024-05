Isola dei Famosi 2024: Cambierà giorno o raddoppierà? Ecco quando potrebbe ritornare

Nuovo cambio di programmazione in vista per il reality show di Canale 5, ecco quando dovrebbe andare in onda.

Prosegue l'agonia dell'Isola dei Famosi, l'ultima puntata è andata in onda lunedì 13 maggio. I fan dovranno ora sintonizzarsi su Canale 5 domenica 19 maggio per il prossimo episodio. Secondo le anticipazioni di Davide Maggio, il reality tornerà poi mercoledì 22 maggio.

Il Futuro (incerto) dell'Isola dei Famosi

Non è ancora chiaro se l'appuntamento con il survival game di Vladimir Luxuria rimarrà settimanale o diventerà bisettimanale. Il portale che ha riportato in esclusiva la notizia sottolinea che non è stata presa alcuna decisione definitiva: "L'intenzione, al momento, sarebbe quella di raddoppiare anche la domenica successiva, ma variabili come gli ascolti potrebbero far cambiare idea".

I dati auditel sono stati uno dei punti deboli di questa edizione. Anche ieri il programma è rimasto sopra i due milioni di spettatori, ma non ha sfondato. 2.114.000 persone hanno seguito le avventure dei naufraghi, corrispondenti al 16,6% di share, rendendo questa stagione la meno seguita della storia del survival game.

Daniele Radini Tedeschi uno dei concorenti Nip di quest'edizione

L'inclusione di concorrenti non famosi, i Nip, non ha aiutato a rinvigorire lo show che già da qualche edizione non riesce ad attirare il pubblico. Personaggi come Peppe di Napoli, Daniele Radini Tedeschi e Pietro Fanelli non sono riusciti ad entrare nel cuore degli spettatori, ritirandosi senza motivazioni valide. Rosanna Lodi, eliminata ieri al televoto, è stata l'unica concorrente non famosa che aveva suscitato interesse sul web con le sue polemiche, coinvolgendo anche Samuel Peron e Greta Zuccarello.

L'Isola dei famosi affonda negli ascolti. Resisterà fino a giugno?

Ieri, in un ultimo disperato tentativo di sollevare il programma sono sbarcati in Honduras l'attore e comico napoletano Dario Cassini, Linda Morselli, ex fidanzata storica di Valentino Rossi, e la modella/showgirl Karina Sapsai. Nessuno di loro, per ora, ha attirato l'attenzione del pubblico che commenta il programma nei social.

Nei prossimi giorni capiremo che svolta prenderà il programma ma difficilmente L'isola dei Famosi riuscirà a riconquistare i cuori degli spettatori, almeno per questa edizione che ormai sembra avviarsi stancamente verso la conclusione.