L'isola dei famosi, Adinolfi ha davvero perso tutti quei chili? Lui festeggia, ma Cruciani resta scettico

Ieri sera, durante l'ottava puntata de L'Isola dei Famosi, i riflettori si sono accesi ancora una volta su Mario Adinolfi, che sembra essere ormai il vero cocco della produzione. Ma stavolta c'era un motivo valido per festeggiare: dopo 43 giorni di permanenza sull'Isola, il giornalista è ufficialmente sotto i 200 kg, facendo segnare 199,3 sulla bilancia.

Le prime vere prove fisiche per Adinolfi

Un traguardo che ha scatenato l'entusiasmo di Veronica Gentili e dello Spirito dell'Isola, pronti a premiarlo... con qualche uovo. Sì, perché per celebrare i 22 chili persi (era partito da 221), Mario è stato messo alla prova con una mini maratona di sfide ricompensa. Tre manche, ognuna con in palio tre uova:

Sostenere un peso da seduto per 30 secondi - superata senza troppi problemi.

- superata senza troppi problemi. Rimanere in apnea per lo stesso tempo - fallita al primo tentativo, ma superata al secondo.

- fallita al primo tentativo, ma superata al secondo. Nuotare per 30 metri in mare aperto - centrata in pieno.

Mario Adinolfi

Quando l'Isola diventa una palestra personalizzata

Veronica Gentili l'ha chiamato "il giorno delle Mariolimpiadi", e in effetti è stata una serata tutta dedicata a Mario, tra applausi, incoraggiamenti e prove su misura. Per la prima volta dall'inizio del reality, Adinolfi ha partecipato a sfide fisiche vere, uscendo (quasi) a testa alta.

La conduttrice ha anche coinvolto Giuseppe Cruciani, in studio, chiedendogli se secondo lui Mario riuscirà a mantenere il peso perso. La risposta? Un secco: "Appena esce, ricomincia come prima". Adinolfi, dal canto suo, ha risposto con gratitudine: "La verità è che l'Isola regala qualcosa di inestimabile a tutti. A me ha regalato una rinascita anche fisica. Devo dirvi grazie. È una cosa bella."

Il pubblico in studio ha applaudito il suo impegno e la sua determinazione, ma tutti si chiedono: riuscirà a mantenere questo cambiamento fuori dal contesto protetto del reality? Intanto, almeno per una sera, Mario è stato protagonista, e non solo per il peso - perso ancora da perdere - ma per il traguardo raggiunto, un poco come accadeva una volta ai partecipanti alla dieta Weight Watchers.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: le "Mariolimpiadi": la prova di nuoto di Mario Adinolfi.